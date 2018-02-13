ТОП-10 фирм, обанкротившихся в Эстонии в прошлом году

Несмотря на то, что доля обанкротившихся предприятий в 2017 году оставалась рекордно низкой и составила 0,16%, изменились признаки, указывающие на опасность банкрота.
Creditinfo Eesti AS составило ТОП-10 предприятий, объявленных в прошлом году банкротом. Примечательно, что у 18% из них непосредственно перед банкротством не наблюдалось долгов по налогам и отметки в регистре должников. Основные экономические показатели также были удовлетворительными.
1 SPRATFIL AS
2 JOYFUL PARTNERS OÜ
3 BAUSCHMIDT OÜ
4 RAINER TRADE OÜ
5 SEPPÄLÄ ESTONIA OÜ
6 ÖM BYGG OÜ
7 NAP KONSULT OÜ
8 VEESEADMETE OÜ
9 TRIALTO LOGISTIKA OÜ
10 FINETEAM OÜ