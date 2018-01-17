Tootsi Turvas нашло деньги на земле

Как стало известно в прошлом году по результатам исследования, 70% промышленных предприятий Эстонии не заинтересованы в анализе их потребления энергии и ресурсов. Предприятие Tootsi Turvas все же нашло на это время, провело оценку эффективности использования ресурсов и зарабатывает сегодня на сырье, которое раньше было в прямом смысле слова просто захоронено.

Использование нового сырья поддержало Министерство окружающей среды, профинансировав проект из специальной меры и оказав помощь посредством KIK как в проведении анализа использования ресурсов, так и в ходатайстве об инвестиционном пособии для более ресурсоэффективного производства.

Последнее особенно важно, ведь в быстро меняющемся мире, где цены растут по причине убывающих природных ресурсов, их лучшее использование дает конкурентное преимущество, позволяя зарабатывать большую прибыль на единицу сырья. Спасательным кругом становится применение принципов круговой экономики, согласно которой отходы считаются ресурсом, и применяются новые технологии, позволяющие добиться целевой эффективности.

Наш крупнейший добытчик торфа Tootsi Turvas работает на торфяных разработках Эстонии уже почти 100 лет. Из школьной программы нам известно, что прирост торфа за это время составляет едва ли 10 сантиметров. Так как же все-таки добиться лучших результатов из сырья, прирост которого остро противоречит желаниям потребителей? В видео ниже вносит ясность в дело руководитель бизнес-отдела торфяных изделий и древесины предприятия Удо Талур.





Получить пособие было проще, чем казалось на первый взгляд

По словам руководителя Tootsi Turvas Матти Пууронена, из почти 15-миллионного годового оборота фирмы производство древесной щепы составляет около трети, что превышает только продажа растительного торфа (40%). Возможность использования в качестве топлива выходящих на белый свет вместе с торфом пней обсуждалась и раньше, но до сих пор безрезультатно. «Идеи были, но хороших рабочих средств для их воплощения в жизнь не было. Мы составляли калькуляции, но лишь основательный анализ ресурсоэффективности показал, что на пни действительно стоит обратить внимание, и есть смысл найти решение для их использования – попросить о финансировании и приобрести дробилку.»

В ходатайстве о пособии в рамках меры ресурсоэффективности предприятий Пууронен не видит ничего сложного. «Ходатайствовали мы впервые, и, несмотря на отсутствие опыта, сотрудничество с KIK протекало очень гладко. Особую благодарность хотим выразить координатору KIK Сийму Умблея, советы кого помогли нам достичь очень положительного результата», – хвалит руководитель предприятия ведение дел с государством. Несмотря на то, что помощь нового измельчителя пней очень важна, только одних рабочих инструментов недостаточно. «Прежде всего, помогают комплексные решения – мы, к примеру, должны искать лучшие возможности для складирования как торфа, так и древесной стружки. Но и для улучшения состояния дорог, ведь улучшатся должна и доступность ресурсов, что будет способствовать и повышению ресурсоэффективности.»

Мера «Ресурсоэффективность предприятий»



Кто может ходатайствовать?

Аудит – горная промышленность, обрабатывающая промышленность (EMTAK B и C)

Инвестиционная субсидия – на данный момент 5 секторов, весной 2018 будет приниматься решение о расширении на другие секторы обрабатывающей промышленности.

Ходатайствующим о субсидии (в дальнейшем ходатайствующий) может быть коммерческое объединение, основная деятельность которого соответствует кодам EMTAK 2008: горная промышленность (часть B, подраздел 05-09); производство продуктов питания (часть C, подраздел 10) и производство напитков (часть C, подраздел 11); деревообработка и производство деревянных и пробочных изделий, за искл. мебели; производство изделий из соломы и плетеного материала (часть C, подраздел 16); производство бумаги и бумажных изделий (часть C, подраздел 17); производство иных изделий из неметаллических минералов (часть C, подраздел 23).

Финансируемая за счет средств, поступающих из структурных пособий бюджета Европейского Союза 2014-2020 г.г., мера, посредством которой оказывается поддержка, в том числе, проведению аудитов, или анализов потребления ресурсов, а также инвестированию в более ресурсоэффективное производство.

Подробная информация находится на домашней странице меры поддержки ресурсоэффективности, с проектами, получившими финансирование, можно ознакомиться в блоге ресурсоэффективности.

Статья публикуется при поддержке Центра инвестирования в окружающую среду (KIK).