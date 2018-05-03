03.05.2018, 20:34

Тоом: русский человек не пойдет стучать кулаком и требовать повышения зарплаты

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Кристер Киви
Кристер Киви
EST 15
Yana Toom
YANA TOOM: venelased on tööturul leplikumad.Priit Simson

В Эстонии самую хорошую зарплату получает молодой, жизнерадостный и говорящий по-эстонски мужчина из Таллинна традиционной сексуальной ориентации, который на одном месте долго не задерживается, пишет Eesti Ekspress.

По данным Евростата, в Эстонии наблюдается самое большое гендерное неравенство в зарплатах — целых 25,3%. Тем не менее, зарплаты в стране разнятся не только по данному признаку. Так, например, молодежь более амбициозна и склонна запрашивать за свою работу более высокую плату, чем люди старшего поколения. Традиционно разнится уровень зарплат и в зависимости от региона, а также национальной принадлежности.

”Имеется много случаев, когда люди обнаруживают, что русские получают за такую же работу меньше, чем эстонцы”, — говорит член Европарламента Яна Тоом.

Согласно Департаменту статистики, в 2016 году русские жители страны получали в среднем на 19% меньше, чем эстонцы: эквивалентный доход (находящийся в распоряжении домохозяйства нетто-доход, поделенный на сумму потребительских весов всех его членов) русскоязычных семей за год составил 9387 евро против 11 562 евро у эстонских семей.

”Мне и самой в бытность главным редактором довелось находиться в роли работодателя и всегда было так, что русские довольствуются более низкой зарплатой. Стеклянный потолок существует в любом случае, потому что ни один русский не будет стучать кулаком и требовать: дайте мне больше или я уйду. На рынке труда русские менее взыскательны”, — сказала Тоом.

Уполномоченный по гендерному равноправию Лийза Пакоста отметила, что среди русских наблюдается и наибольшее гендерное неравенство в зарплатах, в связи с чем ”именно о русскоязычных женщинах нам следует говорить прежде всего, когда мы ищем пути решения проблемы”.

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