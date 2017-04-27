Тонны золота и налоговые махинации: как бизнесмены выманили у государства миллионы

Налогово-таможенный департамент раскрыл состоящую из более чем 20 человек и десятка фирм преступную группировку, которая переплавляя золото и устраивая махинации с налогами, обманула государство более чем на пять миллионов евро, пишет Eesti Ekspress.

Летом 2013 года три эстоноземельца, одним из которых был Антон Чащин (31), основали концерн Unico, который в основном занимался бизнесом с золотом. За два года оборот предприятия достиг 20 миллионов евро.

Оно держало в торговых центрах Латвии и Эстонии пункты скупки золота Kuldne Seif. По адресу Лаэва, 2 в Таллинне находился главный офис, и хотя там до сих пор висит логотип Unico, фирма съехала оттуда год назад.

Не все золото, что блестит

На первый взгляд Unico являлось прекрасным примером предпринимательства. Но согласно данным Налогово-таможенного департамента, под прикрытием купли-продажи золота скрывалась хитрая мошенническая схема.

А именно: в Европе закупалось необлагаемое в Эстонии налогом чистое золото, которое затем сплавлялось с медью или другим дешевым металлом, чтобы понизить пробу золота меньше 325.

Полученный товар, который уже облагался налогом, пропускали через лабиринт теневых фирм, прибавляя к счету 20% подоходного налога. Теневые фирмы должны были уплатить налог государству, но не делали этого, а сами фирмы вскоре пропадали.

Сплавы золота достигали фирма Чащина Unico Gold, которая их перепродавала, и в итоге они шли на завод в Великобританию, где из сплава снова получали чистое золото. А предприятия, экспортировавшие товар из Эстонии, требовали у государства возврат налога, который изначально не был уплачен.

В результате неправильно облагаемых налогом мнимых сделок мошенники выманили у государства более пяти миллионов евро в виде подоходного налога. В 2013–2014 годы через фирму прошло количество драгметалла на 60 миллионов евро.

Подозрительно невыгодный бизнес

Золото с пробой ниже 325 — товар, который никто не использует, и на который отсутствует спрос. Для сравнения, даже в самом дешевом золотом обручальном кольце проба золота выше.

Поэтому Налогово-таможенный департамент пришел к выводу, что торговля таким странным сплавом золота может себя окупить лишь в рамках налогового мошенничества, и в конце 2012 года занялся расследованием странного бизнеса.

На данный момент большинство, то есть 19 участников банды пошли на соглашение с прокуратурой и были признаны виновными в крупномасштабном налоговом мошенничестве и состоянии в преступной группировке. У каждого из них в банде была своя роль: кто закупал золото, кто плавил, кто снимал наличные и так далее.

Участники группировки жили на широкую ногу. При проверке у официально неработающих так называемых бригадиров и их вторых половинок были обнаружены роскошные автомобили и другие дорогие вещи, например, часы стоимостью 20 000 евро.

В основном это были мужчины возрастом от 20 до 40 лет с начальным или средним образованием, которые раньше не были наказаны в уголовном порядке. В итоге часть из них провела несколько месяцев за решеткой и все получили условное наказание.

На допросе многие из задержанных подтвердили, что бизнес велся лишь в целях налогового мошенничества, а все остальное — фасад и заметание следов. Указывали на Чащина, как на главного. Сам Чащин на допросе отрицал, что является лидером преступной группировки и проводил какие-либо мошеннические схемы. Его фирма якобы просто покупала золото и продавал его дороже.

Следствие еще не завершилось

Свежий приговор суда по данному делу был вынесен в марте и касается пяти так называемых бригадиров: Сергея Рассадкина (35), Антона Осипова (31), Виктора Лихачева (32), Романо Буглевского (33) и Юрия Бадера (45).

Но в отношении трех предполагаемых лидеров группировки следствие до сих пор идет — им пока предъявлено подозрение в организации налогового мошенничества и состоянии в преступной группировке. Окружной прокурор Катрин Микенберг планирует отправить материалы в суд осенью этого года.

Среди подозреваемых — руководитель Unico Gold Антон Чащин, латвийский миллионер Евгений Гомберг и еще один мужчина, который тем временем скончался из-за проблем со здоровьем.

Именно фирма Гомберга переправляла сплав золота из Эстонии в Великобританию. Согласно подозрению, на основе представленных ложных данных фирма получила от государства 3, 1 миллиона евро путем возврата налога, и возврат еще 1,1 миллиона евро был предотвращен Налоговой инспекцией.

Сам Гомберг считает, что его пытаются принудительно сделать участником схемы.