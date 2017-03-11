Тонны марципановых роз из Эстонии расцветают в Норвегии

В Ярваском уезде, в Сяревере производят сладкие марципановые розы ручной работы: большую часть продукции предприятия OÜ Convi Food Sweets экспортируют в Норвегию, где цветами из Эстонии украшают торты.

На предприятии трудится 24 человека: они изготавливают цветы и фигурки из марципана для украшения кондитерских изделий. Владеет фирмой Ану Зиновьев из Тюри, ей удалось наладить бизнес с постоянными клиентами в Норвегии, Швеции и Германии. В год отсюда в одну только Норвегию уходит 40-50 тонн марципановых изделий, пишет Maaleht.

В 1990 году норвежцы открыли в Тюри предприятие по производству марципана — в надежде на дешевую рабочую силу, Ану Зиновьев пришла туда на работу как переводчик-секретарь. ”В 2002 году компания обанкротилась, было тяжело, но у нас были работники и клиенты, и через несколько месяцев мы снова запустились, создав уже свою фирму. Так как техника ушла банку, мы начали делать то, что можно производить вручную”, — рассказывает владелица фирмы.

Сейчас фирма уже готовит заказы к Пасхе, поэтому в руках местных умелиц рождаются курочки: их, как и всю продукцию, окрашивают натуральными пищевыми красителями.

Самые большие марципановые изделия, которые приходилось готовить, были свинки из марципана — по несколько кг весом: их норвежцы традиционно дарят на рождество.

Зиновьев говорит, что ее работницы очень творческие женщины и постоянного придумывают новые фигурки и мотивы, при этом работу нельзя назвать монотонной и рутинной — есть и очень много частных спецзаказов. Многие сотрудники работают здесь по десять лет и больше.