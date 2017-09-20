Только сегодня: на заправках продают топливо по оптовым ценам

В этот раз гонку снижения цен на топливо в форме пресс-сообщений открыла Alexela.

Только сегодня на заправках Alexela все топливо по оптовым ценам. Как для частных, так и для бизнес-клиентов, а также действуют все договорные льготные цены (в том числе скидки по льготной карте частного клиента), сообщила Alexela в 8:24.

20 сентября на всех заправках Alexela действующая цена на 95-й бензин составляет 1,083 евро и на дизельное топливо (летний класс c без серы) — 1,063 евро.

К снижению цен присоединились и другие сети заправок. Прошло менее получаса, и о снижении цен сообщила и Neste.

Neste сегодня снизила цены на топливо на всех своих заправках в Эстонии до уровня оптовых. В обычной ситуации топливо по оптовым ценам продают крупным клиентам в терминале Neste в Мууга. Речь идет об однодневной ценовой кампании, и топливо по оптовым ценам можно купить сегодня до полуночи, сообщила Neste в 8:59.

Сегодня рано утром Circle K установила на всех своих станциях обслуживания в Эстонии одинаковый с конкурентами уровень цен. Моторное топливо 95 miles стоит 1,083 евро и дизельное топливо — 1,063 евро за литр.

В отличие от конкурентов, на станциях обслуживания Circle K к ценам на топливо также прибавляется скидка по карте клиента и лояльности, сообщила Circle K.

"При этом важно отметить, что в последний год для клиентов больше нет разницы в ценах между типами станций обслуживания, одинаковая цена как на автоматических станциях, так и на станциях полного обслуживания", — сообщило предприятие.