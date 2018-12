Только сегодня и завтра: попробуйте пиццу, приготовленную чемпионом мира!

18 и 19 декабря всех почитателей итальянской кухни приглашают в ресторан Da Vinci Pasta & Pizza, расположенный в T1 Mall of Tallinn, где пиццу будет готовить Алессандро Негрини — многократный чемпион Италии, Европы и мира по приготовлению пиццы.

Алессандро Негрини — титулованный пиццайоло и тренер, обучающий поваров Da Vinci Pasta & Pizza мастерству приготовления пиццы с 2016 года. В этот приезд Негрини на два дня станет членом команды Da Vinci Pasta & Pizza и на глазах у всех будет готовить пиццу для посетителей. Во вторник и среду после обеда гости ресторана получат возможность попробовать не просто настоящую пиццу, а пиццу, приготовленную чемпионом — с идеальной золотистой хрустящей корочкой.

Сеть ресторанов Da Vinci Pasta & Pizza знакомит жителей Эстонии с итальянским кулинарным искусством. Гордость Da Vinci Pasta & Pizza — талантливые повара, научившиеся готовить настоящую итальянскую пиццу под руководством Алессандро Негрини. По словам исполнительного директора сети Райна Уускюла, Негрини неоднократно проводил в Эстонии курсы пиццайоло и осуществлял контроль качества, а для сдачи экзамена по приготовлению пиццы поварам Da Vinci Pasta & Pizza даже приходилось ездить в Италию. ”Мы стремимся предлагать эстонскому потребителю самые настоящие вкусы Италии, прилагая во имя нашей цели много усилий и проходя обучение у лучших в мире мастеров”, — прокомментировал Уускюла.

Сам чемпион мира по приготовлению пиццы уверен, что секрет хорошей пиццы — тесто. ”Все начинается с теста. Если тесто сделано правильно, можно приготовить любую пиццу, которую подсказывает фантазия”, — утверждает Алессандро Негрини. В основе традиционного рецепта теста для пиццы с цельнозерновой мукой лежит рецепт хлеба, который несколько сотен лет назад готовили в окрестностях Рима. Перед использованием тесто выдерживают не менее суток, чтобы оно прошло ферментацию. Именно в традиционном тесте секрет тонкой хрустящей пиццы с золотистой корочкой.

”В приготовлении пиццы нет никаких тайн — есть только правила, — со страстью говорит Негрини. — Например, в Италии вас предадут анафеме за ананас в пицце, но в Западной Европе эта начинка почему-то одна из самых популярных”. С той же страстью известный пиццайоло отзывается о моцарелле и помидорах — рассказывает о своих любимых сортах помидоров, которые растут в определенном регионе Италии. ”Традиционной пицце многого не надо — достаточно хорошей томатной пасты, моцареллы, базилика и немного оливкового масла”, — уверен он.

Алессандро Негрини не скупится на похвалу, когда речь заходит о способности эстонских поваров к обучению. ”Меня пригласили обучать пиццайоло, и меня очень удивило усердие моих учеников и их готовность учиться. Уже во время моего первого визита буквально за пару дней они очень выросли профессионально, потому что умеют слушать и обращать внимание на детали. Более того — затем они успешно сдали квалификационные экзамены в Италии, поэтому я с уверенностью утверждаю, что повара из Da Vinci делают пиццу ни капли не хуже итальянских пиццайоло”.

Первый ресторан сети Da Vinci Pasta & Pizza открылся в Эстонии в 2003 году. Наряду с качественной пастой и пиццей меню также включает другие классические итальянские блюда: антипасти, салаты, супы, ризотто, блюда, приготовленные на гриле, десерты, а также широкий ассортимент настоящего итальянского мороженого ручной работы — джелато.

Ресторан Da Vinci Pasta & Pizza находится на четвертом этаже T1 Mall of Tallinn, в ресторанной зоне Taste of Tallinn, откуда открывается захватывающий вид на Таллинн. Taste of Tallinn, проще говоря TOT, — это уникальный для Эстонии как по своим масштабам, так и по расположению комплекс мест общественного питания. Из 32 ресторанов более половины находится над торговой суетой, на четвертом этаже T1 Mall of Tallinn, откуда можно полюбоваться видами столицы на миллион, не платя при этом миллионов.