Только один министр поддержал продолжение спецпланировки целлюлозного завода

В некоторой степени неожиданно это был министр окружающей среды Сийм Кийслер, который вместо прекращения специальной планировки поддержал изменение территории планировки и продолжение в самоуправлениях, где есть к этому готовность.

"Если же есть заинтересованные самоуправления, то почему бы не сотрудничать с ними? Особенно, если они обращаются к правительству. Например, волость Виру-Нигула отправила премьер-министру обращение, чтобы государственная планировка продолжалась, учитывая их территорию", — сказал министр окружающей среды.

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