11.11.2018, 10:30

Только один министр поддержал продолжение спецпланировки целлюлозного завода

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rus.delfi.ee
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Keskkonnaminister Siim Valmar Kiisler ja keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus
Keskkonnaminister Siim Valmar Kiisler ja keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado LõhmusFoto: Karin Kaljuläte

Когда правительство в пятницу решило прекратить рассмотрение вызвавшей большой резонанс государственной специальной планировки целлюлозного завода Est-For, один министр попросил запротоколировать свое особое мнение, передает Rahageenius.

В некоторой степени неожиданно это был министр окружающей среды Сийм Кийслер, который вместо прекращения специальной планировки поддержал изменение территории планировки и продолжение в самоуправлениях, где есть к этому готовность.

"Если же есть заинтересованные самоуправления, то почему бы не сотрудничать с ними? Особенно, если они обращаются к правительству. Например, волость Виру-Нигула отправила премьер-министру обращение, чтобы государственная планировка продолжалась, учитывая их территорию", — сказал министр окружающей среды.

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