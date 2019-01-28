Титул лучшего стартапа и 250 000 евро получила облегчающая управление транспортировкой фирма Outvio

Инвестицию осуществят инвесторы программы бизнес-ангелов Северных стран (Nordic Angel Program). Всего в сделке участвовали 52 инвестора, прошедших трехмесячную программу обучения для инвесторов. Заявки на получение инвестиции представили 127 стартапов более, чем из 20 стран. 15 лучших получили возможность представить себя инвесторам подробнее. Победитель был выбран из четырех вышедших в финальный тур кандидатов. Ими стали GoTennis (Эстония), Outvio (Эстония), PowerUp Energy Technologies (Эстония) и Tasker (Литва). Завоевавшая доверие инвесторов фирма Outvio облегчает работу онлайн-магазинов, предлагая программное обеспечение для простого управления заказами и отправлениями. Международная команда предприятия начала коммерческую деятельность на рынке Испании, а при помощи инвестиции планирует расшириться на всю Европу.

Президент эстонской сети бизнес-ангелов (EstBAN) Рейн Лемберпуу считает интересной тенденцию, когда международные стартапы с целью увеличить капитал приходят в Эстонию. ”Кандидаты были как из ближайших стран, так и издалека — в том числе из считающейся европейским центром венчурных инвестиций Великобритании. Радует то, что местные стартапы часто имеют международные команды и фокусируются на международных рынках — как, например, получившая инвестицию Outvio. Столь примечательная подборка международных стартапов может помочь еще большему числу состоятельных людей рассмотреть возможность стать бизнес-ангелами. Наша роль — осуществлять основательный анализ и принимать лучшие возможные решения”, — отметил он.