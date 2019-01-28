Титул лучшего стартапа и 250 000 евро получила облегчающая управление транспортировкой фирма Outvio

В пятницу на проходящем в Тарту предпринимательском фестивале Startup Day выбрали лучший стартап, которым оказалась фирма Outvio, облегчающая управление транспортировкой для небольших онлайн-магазинов. Помимо международного признания предприятие получит инвестицию в размере 250 000 евро.
Инвестицию осуществят инвесторы программы бизнес-ангелов Северных стран (Nordic Angel Program). Всего в сделке участвовали 52 инвестора, прошедших трехмесячную программу обучения для инвесторов. Заявки на получение инвестиции представили 127 стартапов более, чем из 20 стран. 15 лучших получили возможность представить себя инвесторам подробнее. Победитель был выбран из четырех вышедших в финальный тур кандидатов. Ими стали GoTennis (Эстония), Outvio (Эстония), PowerUp Energy Technologies (Эстония) и Tasker (Литва). Завоевавшая доверие инвесторов фирма Outvio облегчает работу онлайн-магазинов, предлагая программное обеспечение для простого управления заказами и отправлениями. Международная команда предприятия начала коммерческую деятельность на рынке Испании, а при помощи инвестиции планирует расшириться на всю Европу.
Президент эстонской сети бизнес-ангелов (EstBAN) Рейн Лемберпуу считает интересной тенденцию, когда международные стартапы с целью увеличить капитал приходят в Эстонию. ”Кандидаты были как из ближайших стран, так и издалека — в том числе из считающейся европейским центром венчурных инвестиций Великобритании. Радует то, что местные стартапы часто имеют международные команды и фокусируются на международных рынках — как, например, получившая инвестицию Outvio. Столь примечательная подборка международных стартапов может помочь еще большему числу состоятельных людей рассмотреть возможность стать бизнес-ангелами. Наша роль — осуществлять основательный анализ и принимать лучшие возможные решения”, — отметил он.
Представившее себя на сцене Startup Day литовское предприятие Tasker разрабатывает функционирующее онлайн программное обеспечение для предприятий, управляющих персоналом, который в связи с характером работы много перемещается. Также вышедшая в финальный тур фирма GoTennis при помощи простого приложения позволяет игрокам в теннис найти подходящий корт, а фирма PowerUp Fuel Cells разрабатывает основанные на водородной технологии электрические генераторы для небольших судов.
Новая возможность принять участие в программе
Образовательная и инвестиционная программа бизнес-ангелов Nordic Angel Program реализуется в Эстонии под эгидой EstBAN. Стартапы и бизнес-ангелы могут вновь подавать заявки для участия в программе уже с февраля, а победитель определится на фестивале Latitude59.
В рамках программы бизнес-ангелов Северных стран инвесторы могут учиться в ходе курсов и процедур оценивания под руководством опытных бизнес-ангелов. В рамках программы также состоится учебная поездка в мировой центр притяжения венчурного капитала, в ходе которой будет можно установить новые контакты с инвесторами со всего света. Программа бизнес-ангелов Северных стран частично финансируется инициативой Европейской комиссии Startup Europe посредством программы Horizon2020.