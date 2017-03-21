Титаны мусорного бизнеса судятся из-за 1000 тонн отходов и 335 000 евро

Две крупнейших в Эстонии организации вторичного использования уже несколько лет судятся между собой, привлекая дорогих адвокатов.

В прошлую среду утром в Таллиннский окружной суд прибыл присяжный адвокат Ellex Raidla Мартин Трийпан, к которому вскоре присоединился его клиент, руководитель MTÜ Elektroonikaromu Айво Кангус, пишет Eesti Päevaleht. В то же время там появились партнер адвокатского бюро Sorainen, присяжный адвокат Карри Гинтер и партнер Laus & Partnerid, присяжный адвокат Калев Аавик. Их клиент, руководитель EES-Ringlus Маргус Ветса на судебное заседание не пришел.

Тяжба Кангуса и Ветса длится уже с лета 2013 года, за это время прошла все судебные инстанции и теперь вернулась из Госсуда в Таллиннский окружной суд. Уже начиная с Харьюского уездного суда это дело рассматривают за закрытыми дверями.

Доля рынка MTÜ Elektroonikaromu в 2008 году составляла меньше 10%, и доля рынка EES-Ringlus — более 85%. Для Elektroonikaromu данные сбора и вторичного использования электронного лома стали доступны в сентябре 2012 года в государственном регистре проблемной продукции (PROTO). Из данных выяснилось, что EES-Ringlus в том году вторично использовала количество электронного лома ниже среднего показателя вторичного использования, в то время как Elektroonikaromu — выше среднего показателя вторичного использования. Поэтому Elektroonikaromu имеет право получить от EES-Ringlus компенсацию для покрытия расходов на переработку большего количества собранного электронного лома. Это предусматривает статья 264 Закона об отходах.

Проще говоря, Elektroonikaromu требует у конкурирующей организации безналичного расчета за прием, вторичное использование и новую отправку в оборот отходов. Точнее это называют клиринговой регуляцией.

По утверждению Elektroonikaromu, в 20018 году они приняли и вторично использовали примерно на 1000 тонн электронных отходов больше, чем EES-Ringlus, хотя у той доля рынка была значительно больше. Elektroonikaromu высчитала, что вместе с пенями EES-Ringlus из-за этого должна им более 335 000 евро.