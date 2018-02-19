Тиллерсон сообщил о подготовке новых санкций против России

Госсекретарь США отверг предположение о том, что Белый дом не желает наказывать Путина из-за тесной дружбы с президентом РФ. Тиллерсон напомнил о введении против Москвы целого ряда новых ограничительных мер.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон рассматривает возможность внесения новых имен россиян в санкционный список. "Мы уже предприняли шаги, которые в соответствии с санкционным законодательством предотвратили целый ряд российских поставок. Мы также оцениваем деятельность еще ряда россиян на предмет возможного внесения их в санкционный список", — заявил он в интервью американской телекомпании CBS вечером в воскресенье, 18 февраля.

Тиллерсон отверг предположение о том, что действующая администрация Белого дома не желает привлекать к ответственности президента России Владимира Путина из-за тесной дружбы самого Тиллерсона с главой российского государства. "Наши отношения с президентом Путиным продолжаются уже 18 лет. Они всегда крутились вокруг того, что я могу сделать для того, чтобы добиться успеха от имени моих акционеров и какую выгоду может получить Россия", — сказал он, напоминая о тех временах, когда он вел дела с Москвой в должности руководителя американского нефтяного концерна Exxon Mobil.

Глава американского внешнеполитического ведомства, однако, подчеркнул, что его отношения с Путиным теперь изменились. "Я ему сказал: "Теперь я представляю американский народ". И он прекрасно понял, что я имею в виду", — пояснил Тиллерсон.