Тиллерсон назвал "Северный поток-2" угрозой для энергобезопасности Европы

США выступают против проекта газопровода "Северный поток-2", так как считают его угрозой для энергетической безопасности Европы, заявил в субботу госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Как и Польша, США выступают против газопровода "Северный поток-2". Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Кроме того, он дает России еще один инструмент, позволяющий использовать энергетику в политических целях", — сказал он на пресс-конференции в Польше.

Глава госдепа отметил, что США убеждены в необходимости диверсифицировать источник поставки энергоносителей в европейские страны. "Это важно в долгосрочной перспективе для безопасности Европы", — подчеркнул он.

Тиллерсон напомнил, что американские компании готовы работать с Польшей в сфере энергетики.

Между тем, на прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон препятствует реализации проекта газопровода "Северный поток-2" и заставляет европейцев отказаться от этого проекта.

К реализации проекта "Северный поток -2" стоимостью почти 10 млрд евро "Газпром" и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море и соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность газопровода будет в два раза больше, чем у первого "Северного потока", строительство планируется завершить к концу 2019 года.