09.10.2018, 16:40

"Тихо сам с собою..." Начинается тяжба Леэдо vs Леэдо: одна фирма предпринимателя заявила о банкротстве другой

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Танель Саарманн
 
Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
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Vjatšeslav Leedo keerab parvlaevaärile lõplikult selja.
Vjatšeslav Leedo keerab parvlaevaärile lõplikult selja.Foto: Rauno Volmar

Фирма Вячеслава Леэдо Holostovi Kinnisvarahaldus подала в суд заявление о банкротстве другой фирмы Леэдо SLK, пишет Ärileht.

12 октября в доме суда Курессааре начнется тяжба "паромного барона" Вячеслава Леэдо с самим собой. 2 октября Леэдо подал в суд заявление о банкротстве Saaremaa Laevakompanii (SLK). Не как частное лицо, а через другую свою фирму Holostovi Kinnisvarahaldus. Размер первоначального требования — 18-19 млн евро.

Через SLK шел паромный бизнес Леэдо. 1 октября 2016 года государство взяло этот бизнес под свой контроль, и помимо Леэдо в затруднительном положении оказались и его бизнес-партнеры Ричард Томингас и Олав Мийл. У последних остались требования к фирмам Леэдо.

В действительности тяжба может идти между Леэдо (представителем Holostovi Kinnisvarahaldus) и Тынисом Рихвком (представителем SLK), но единственным владельцем обеих фирм все-таки является Леэдо.

Обычно бывает так, что предприятие, которое не может выполнить требования кредиторов, само объявляет себя банкротом или это делают кредиторы. Правда, Holostovi Kinnisvarahaldus в числе последних, так что одна фирма Леэдо должна другой.

Специалисты, с которыми консультировался Ärileht, говорят, что, может быть, Леэдо хочет с помощью такого шага выиграть время. То есть для него важно дождаться каких-то сроков, после которых долги устареют или прежние сделки SLK больше нельзя будет отменить. Руководитель SLK Тынис Рихвк сказал Ärileht, что они не согласны с Holostovi Kinnisvarahaldus, то есть с Леэдо, насчет банкротства.

У Ärileht нет данных, в каком положении сейчас SLK. Их последнего отчета в коммерческом регистре нет. В отчете за 2016 год написано, что SLK заработала при обороте в 40 млн евро 4,4 млн евро прибыли. Годом ранее оборот был примерно на 4 млн евро меньше и прибыль — "всего" 951 748 евро. Нераспределенной прибыли у фирмы по состоянию на 31 декабря 2016 года было 7,2 млн евро.

Леэдо должен Ричарду Томингасу и Олаву Мийлу 4,3 млн евро. Помимо этого у них сейчас тяжба из-за налога с оборота более чем на 700 000 евро. Все это касается дочерних фирм SLK — Paxton Assets, Reyna Trade и Dagenhart. Говоря упрощенно, этим трем фирмам принадлежали новые паромы, которые заказали в 2007 году. Мийл и Томингас внесли свой вклад деньгами, Леэдо — заключенным с государством договором и прежними знаниями. Эти три фирмы сдавали паромы в аренду Väinamere Liinid, которая, в свою очередь, сдавала их SLK.

Holostovi Kinnisvarahaldus AS принадлежит на 89,29% Леэдо и на 10,71% AS Saaremaa Laevakompanii. Так что Holostovi Kinnisvarahaldus подала заявление о банкротстве на одного из своих акционеров. Владельцем SLK является лично Леэдо.

Ärileht удалось получить комментарий от руководителя SLK Тыниса Рихвка, а от Вячеслава Леэдо — нет.

Рихвк подчеркнул, что заявление все-таки подала Holostovi Kinnisvarahalduse AS, а не Леэдо. По его словам, на положение SLK жаловаться не приходится — все требования кредиторов обеспечены средствами. "У самого SLK нет причины подавать заявление о банкротстве, у нас не банкротная ситуация", — заявил Рихвк. Что стоит за таким заявлением о банкротстве, он посоветовал спросить у Holostov. "Holostovi Kinnisvarahaldus больше всего инвестировала в SLK, и это их решение для защиты акционеров и своей инвестиции", — отметил Рихвк. По его утверждению, размер первоначального требования — 18-19 млн евро, а почему именно такая сумма, это надо спросить у Holostov.

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