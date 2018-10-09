"Тихо сам с собою..." Начинается тяжба Леэдо vs Леэдо: одна фирма предпринимателя заявила о банкротстве другой

12 октября в доме суда Курессааре начнется тяжба "паромного барона" Вячеслава Леэдо с самим собой. 2 октября Леэдо подал в суд заявление о банкротстве Saaremaa Laevakompanii (SLK). Не как частное лицо, а через другую свою фирму Holostovi Kinnisvarahaldus. Размер первоначального требования — 18-19 млн евро.

Через SLK шел паромный бизнес Леэдо. 1 октября 2016 года государство взяло этот бизнес под свой контроль, и помимо Леэдо в затруднительном положении оказались и его бизнес-партнеры Ричард Томингас и Олав Мийл. У последних остались требования к фирмам Леэдо.

В действительности тяжба может идти между Леэдо (представителем Holostovi Kinnisvarahaldus) и Тынисом Рихвком (представителем SLK), но единственным владельцем обеих фирм все-таки является Леэдо.

Обычно бывает так, что предприятие, которое не может выполнить требования кредиторов, само объявляет себя банкротом или это делают кредиторы. Правда, Holostovi Kinnisvarahaldus в числе последних, так что одна фирма Леэдо должна другой.

Специалисты, с которыми консультировался Ärileht, говорят, что, может быть, Леэдо хочет с помощью такого шага выиграть время. То есть для него важно дождаться каких-то сроков, после которых долги устареют или прежние сделки SLK больше нельзя будет отменить. Руководитель SLK Тынис Рихвк сказал Ärileht, что они не согласны с Holostovi Kinnisvarahaldus, то есть с Леэдо, насчет банкротства.