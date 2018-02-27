The Guardian: приближенные Путина отмывали через эстонский филиал Danske средства и угрожали таллиннским банкирам расправой

В 2013 году крупнейший банк Дании Danske закрыл счета 20 российских клиентов после того как выяснилось, что через эстонское подразделение банка происходило незаконное перемещение средств, пишет Guardian.

Согласно рапорту осведомителя, через данные счета происходило движение средств ФСБ и семьи Путина. Финансовая инспекция сообщила, что, возможно, начнет производство, чтобы проверить возможную злонамеренность сокрытия информации банком.

Так, например, счета в банке имела зарегистрированная в Лондоне Lantana Trade LLP, которая, согласно коммерческому регистру Великобритании, находилась в т. н. режиме зимней спячки. В действительности же фирма ежедневно совершала переводы в размере нескольких миллионов евро.

Действительными соучредителями Lantana и других зарегистрированных в Великобритании фирм были граждане России, скрывающие свой идентитет через подставные фирмы на Маршалловых и Сейшельских островах.

Руководители эстонского подразделения Danske получили в свое распоряжение информацию о связи Lantana с малоизвестным ”Промсербанком”, который находился в Подольске и в совет которого входил двоюродный брат Путина Игорь Путин. Мажоритарным акционером банка являлся связанный с ФСБ Александр Григорьев, большую долю имел и арестованный в 2016 году за хищение Алексей Куликов. В 2016 году после исчезновения 3 млрд рублей ”Промсбербанк” развалился.

Инициированное Danske расследование сильно разозлило россиян. Один из менеджеров по обслуживаю вылетел в Москву для сбора документах о действительных владельцах Lantana и был поражен масштабами недовольства второй стороны. Через несколько недель встреча состоялась в офисе Danske в Таллинне, на которой двое отказавшихся представиться россиян, как утверждается, спросили банкиров, действительно ли они считают, что, когда сегодня вечером отправятся домой, то им ничего не будет угрожать. Также они обещали ”потопить” и сам банк.

На настоящий момент и Григорьев, и Куликов находятся в тюрьме. В апреле 2015 года Центральный банк России лишил ”Промсбербанк” лицензии. Lantana прекратила свою деятельность в декабре этого же года, были ликвидированы и другие участвовавшие в обмане фирмы. Рапорт осведомителя однозначно называет действия Danske тотальной неудачей, отмечая, что банк не установил настоящих владельцев Lantana, действовал неэтично и, возможно, совершил преступление.

В понедельник банк сообщил о начале обстоятельного расследования. ”Мы намерены нарисовать четкую картину того, что произошло в этот период в эстонском подразделении”, — сообщил банк. От комментариев относительно конкретных клиентов представители банка отказались, но отметили, что были закрыты все портфолио причастных к истории граждан России-нерезидентов.

Guardian отмечает, что это очередной пример того, как подвергающийся недостаточной регулировке финансовый ландшафт Великобритании позволяет скрыто перемещать огромные суммы. Газета говорит, что страны Балтии являются основным каналом поступления российских денег в западную финансовую систему.

В связи с опубликованными в эстонской и международной прессе статьями Финансовая инспекция подчеркивает, что в 2014 году провела в эстонском филиале Danske ряд проверок, в ходе которых были выявлены масштабные, долгосрочные и системные нарушения норм по предотвращению отмывания денег.

Для устранения данных нарушений в 2015 году инспекция вынесла банку предписание, в результате которого банк сократил объемы и формы обслуживания нерезидентов.

Инспекция отмечает, что тогда банк не достаточно проанализировал Lantana и не представил нужного количество доказательств проведения внутрибанковского анализа относительно действительного выгодополучателя Lantana Trade LLP. Возможное введение в заблуждение проводящего надзор учреждения является серьезным нарушением в случае, если Danske сам располагал дополнительной информацией относительно данного клиента и не предоставил ее в ходе проведения проверки на месте. В связи с этим инспекция рассматривает возможность инициации соответствующего производства. По закону производство по финансовому надзору является закрытым.

Согласно законодательству ЕС, надзор за датским кредитным учреждениям в общем ведет уполномоченное датское ведомство. Задачи Финансовой инспекции Эстонии в отношении действующего в Эстонии филиала кредитного учреждения ЕС ограничены. Информация передана Службе финансового надзора Дании.