23.06.2018, 16:11

ТЕСТ: С морошкой, в винном маринаде или по рецепту шеф-повара? Какое мясо для гриля самое вкусное


rus.delfi.ee
EST 2
Grilltest 2018 jaanipäev
Grilltest 2018 jaanipäevFoto: Ilmar Saabas

Завтра Иванов день, а сегодня по всей Эстонии зажигают костры, разжигают грили и разливают горячительные напитки. Что касается еды, всегда возникает вопрос, какое мясо все-таки приготовить на гриле. Для того, чтобы можно было выбрать наверняка и покупное мясо для гриля, редакция OmaMaitse.ee выяснила, каким из пяти вариантов нестыдно накормить всю компанию в Иванов день.

Мясо приготовили по указанной на упаковке инструкции и в ходе теста вслепую оценили вкус запах, текстуру и внешний вид.

Результаты были следующие:

Мясо для гриля из свиного филе со сливочным сыром и морошкой Rannarootsi — 112 баллов.

Мясо для гриля в маринаде из красного вина Rakvere — 140 баллов.

Шейный карбонад в маринаде из черной смородины Oskar — 143 балла.

Мясо для гриля Nõo (Рецепт шеф-повара) — 148 баллов.

Лангет в сметанном соусе Maks&Moorits — 150,5 балла.

Grilltest 2018 jaanipäev Foto: Ilmar Saabas

Подробнее о тесте можно прочитать здесь.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
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23.06.2018
Завтра Иванов день, а сегодня по всей Эстонии зажигают костры, разжигают грили и разливают горячительные напитки. Что касается еды, всегда возникает вопрос, какое мясо все-таки приготовить на гриле. Для того, чтобы можно было выбрать наверняка и покупное мясо для гриля, редакция OmaMaitse.ee выяснила, каким из пяти вариантов нестыдно накормить всю компанию в Иванов день.
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