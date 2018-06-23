ТЕСТ: С морошкой, в винном маринаде или по рецепту шеф-повара? Какое мясо для гриля самое вкусное

Завтра Иванов день, а сегодня по всей Эстонии зажигают костры, разжигают грили и разливают горячительные напитки. Что касается еды, всегда возникает вопрос, какое мясо все-таки приготовить на гриле. Для того, чтобы можно было выбрать наверняка и покупное мясо для гриля, редакция OmaMaitse.ee выяснила, каким из пяти вариантов нестыдно накормить всю компанию в Иванов день.
Мясо приготовили по указанной на упаковке инструкции и в ходе теста вслепую оценили вкус запах, текстуру и внешний вид.
Результаты были следующие:
Мясо для гриля из свиного филе со сливочным сыром и морошкой Rannarootsi — 112 баллов.
Мясо для гриля в маринаде из красного вина Rakvere — 140 баллов.
Шейный карбонад в маринаде из черной смородины Oskar — 143 балла.
Мясо для гриля Nõo (Рецепт шеф-повара) — 148 баллов.
Лангет в сметанном соусе Maks&Moorits — 150,5 балла.
Подробнее о тесте можно прочитать здесь.