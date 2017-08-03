Tesla удвоила объем продаж в сравнении с прошлым годом

Выручка производителя электромобилей достигла 2,79 млрд долларов за второй квартал текущего года. В прошлом году за аналогичный период оборот Tesla равнялся 1,27 млрд долларов, cообщает DW.

Компания Tesla удвоила свою выручку более чем в два раза за последний год. Такие данные приводятся в отчете компании за второй квартал текущего года, опубликованном в среду, 2 августа.

Объем продаж Tesla за минувший квартал составил 2,79 млрд долларов, а за первое полугодие — 5,49 млрд долларов. Годом ранее за аналогичный период оборот компании равнялся 1,27 млрд долларов (за шесть месяцев — 2,42 млрд).

В то же время производитель электромобилей зафиксировал рекордный убыток в размере 336,4 млн долларов за квартал (в пересчете — 1,33 доллара на акцию). При этом данный показатель оказался меньше, чем ожидали аналитики, предсказывавшие потери на уровне 1,82-1,88 долларов на акцию.

На фоне позитивных новостей курс акций Tesla на бирже вырос на восемь процентов, отмечает агентство Reuters.

28 июля Tesla начала продажи своего первого бюджетного электромобиля Model 3. Стоимость базовой версии Model 3, зарядка аккумулятора которой рассчитана на 345 километров пути, составит 35 тысяч долларов. Это в 2-4 раза дешевле первых двух моделей Tesla — Model S и кроссовера Model X.