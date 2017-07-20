Tere обжалует решение суда об отклонении программы санации

Суд вынес решение об отклонении программы санации, но Tere AS сообщает, что обязательно обжалует вердикт первой судебной инстанции.

”Решение суда — это плохая новость для всех кредиторов Tere, однако мы обязательно его обжалуем. Мы верим, что суд высшей инстанции утвердит программу санации”, — сказал председатель совета Maag Grupp Роланд Лепп. ”Программа санации крайне важна для будущего Tere. Если суд ее не утвердит, то с большой долей вероятности за этим последует банкротство Tere, в связи с которым большинство кредиторов и сельскохозяйственников потеряют свои деньги”.

”Долги Tere возникли из-за решений предыдущего владельца”, — рассказала председатель совета Tere Катре Кываск. ”Хотя Maag Grupp выкупил весной у Nordea и DNB Pank кредитные требования Tere, и благодаря этому стал крупнейшим кредитором предприятия, остальные, особенно производители молока, по-прежнему ждут свои деньги. На основании программы санации вместе с Maag Grupp можно было бы выплатить долги и успешно продолжить работу по производству и обработке молока”.

Судопроизводство по санации Tere начали по указу Харьюского уездного суда 18-го февраля 2016 года. В том же году Tere подало в суд ходатайство об утверждении программы санации, которую не приняли кредиторы. Весной концерн Maag Grupp подготовил для суда заявление об отказе от своего волеизъявления, на основании которого самыми крупными кредиторами считались бы Nordea и DNB банк и их голоса против санации засчитали бы как ”за”.

Судья Ханнес Олев принял отказ от волеизъявления и освободил 9 июня имеющихся советников по санации на основании их собственного заявления. Судья назначил нового советника Ааво Коппели. 19 июля 2017 года суд принял решение отклонить программу санации.

15 марта текущего года концерн Maag Grupp подал ходатайство в Департамент конкуренции о присоединении Tere к Farmi Piimatööstus. Ходатайство было одобрено 4 июля. На первом этапе присоединения Tere продолжает работу как дочернее предприятие Farmi Piimatööstus.