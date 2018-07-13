13.07.2018, 21:09

Теплой погоде вопреки: Eesti Gaas нарастила оборот

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rus.delfi.ee
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Теплой погоде вопреки: Eesti Gaas нарастила оборот
Foto: Arno Mikkor

Несмотря на необычно теплую погоду, устоявшуюся в отопительный период, в минувшем году компании Eesti Gaas удалось увеличить оборот на шесть процентов — до 123 миллионов евро. Прибыль предприятия снизилась до четырех миллионов, сообщает предприятие.

”Средняя температура оказывает существенное влияние на нашу деятельность. Для понижения такого рода рисков мы расширяли нашу деятельность по разным направлениям продажи газа: приступили к продаже сжиженного природного газа, то есть LNG; впервые сами спроектировали и построили когенерационную станцию; существенно расширили сеть заправочных станций сжатого газа”, — сообщил член правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

”Поскольку природный газ по-прежнему является самым чистым, удобным и дешевым источником энергии, мы видим потенциал роста по всем новым направлениям развития и продолжаем совершать объемные инвестиции”, — отметил Каасик.

”Уже через пару месяцев будут готовы новые заправочные станции сжатого газа в Вильянди, Йыхви и Раквере. Общественный транспорт Пярну перешел на использование газа, тартуский общественный транспорт тоже переходит на газ, а их примеру во имя более чистого городского воздуха, вероятно, последуют и другие города”, — добавил Каасик.

В прошлом году компания Eesti Gaas продала 439,7 миллиона кубометров природного газа, 6,5 миллиона кубометров сжатого газа, 18 миллионов кубометров метров сжиженного природного газа LNG и 50 гигаватт-часов электричества.

Объем прошлогодних инвестиций компании Eesti Gaas составил 7,7 миллиона евро, из которых крупнейшими стали инвестиции в распределительную газовую сеть в объеме 2,7 миллиона евро и инвестиции в строительство станций сжатого газа в размере 2,3 миллиона евро. В приобретение транспортных средств и оборудования LNG было инвестировано 0,7 миллиона евро. В связи с продолжением инвестиций в расширение бизнеса в текущем году Eesti Gaas дивиденды выплачивать не будет.

ТОП

Eesti Gaas снабжает клиентов природным газом по газопроводу, сжатым газом (CNG) и сжиженным природным газом(LNG). Помимо этого предприятие занимается продажей электричества частным и бизнес-клиентам, а также развивает различные способы производства энергии. Eesti Gaas имеет 48 тысяч клиентов и 220 сотрудников.

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