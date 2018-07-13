Теплой погоде вопреки: Eesti Gaas нарастила оборот

Несмотря на необычно теплую погоду, устоявшуюся в отопительный период, в минувшем году компании Eesti Gaas удалось увеличить оборот на шесть процентов — до 123 миллионов евро. Прибыль предприятия снизилась до четырех миллионов, сообщает предприятие.
”Средняя температура оказывает существенное влияние на нашу деятельность. Для понижения такого рода рисков мы расширяли нашу деятельность по разным направлениям продажи газа: приступили к продаже сжиженного природного газа, то есть LNG; впервые сами спроектировали и построили когенерационную станцию; существенно расширили сеть заправочных станций сжатого газа”, — сообщил член правления Eesti Gaas Маргус Каасик.
”Поскольку природный газ по-прежнему является самым чистым, удобным и дешевым источником энергии, мы видим потенциал роста по всем новым направлениям развития и продолжаем совершать объемные инвестиции”, — отметил Каасик.