Теплой погоде вопреки: Eesti Gaas нарастила оборот

”Уже через пару месяцев будут готовы новые заправочные станции сжатого газа в Вильянди, Йыхви и Раквере. Общественный транспорт Пярну перешел на использование газа, тартуский общественный транспорт тоже переходит на газ, а их примеру во имя более чистого городского воздуха, вероятно, последуют и другие города”, — добавил Каасик.

В прошлом году компания Eesti Gaas продала 439,7 миллиона кубометров природного газа, 6,5 миллиона кубометров сжатого газа, 18 миллионов кубометров метров сжиженного природного газа LNG и 50 гигаватт-часов электричества.

Объем прошлогодних инвестиций компании Eesti Gaas составил 7,7 миллиона евро, из которых крупнейшими стали инвестиции в распределительную газовую сеть в объеме 2,7 миллиона евро и инвестиции в строительство станций сжатого газа в размере 2,3 миллиона евро. В приобретение транспортных средств и оборудования LNG было инвестировано 0,7 миллиона евро. В связи с продолжением инвестиций в расширение бизнеса в текущем году Eesti Gaas дивиденды выплачивать не будет.

Eesti Gaas снабжает клиентов природным газом по газопроводу, сжатым газом (CNG) и сжиженным природным газом(LNG). Помимо этого предприятие занимается продажей электричества частным и бизнес-клиентам, а также развивает различные способы производства энергии. Eesti Gaas имеет 48 тысяч клиентов и 220 сотрудников.