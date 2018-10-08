Тепло подорожает? Отопительные фирмы хотят ввести сетевую плату

Необходимость изменения обосновывается тем, что многие потребители стараются топить кондиционерами с функцией теплового насоса или геотермальными отопительными системами, а центральное отопление включают только в самые холодные месяцы.

Таким потребителям удается сэкономить, но для отопительных фирм это означает ненужные расходы, потому что исправность инфраструктуры центрального отопления нужно поддерживать круглый год.

Соответственно, предлагающие услугу центрального отопления предприятия хотят изменить ценообразование на рынке по аналогии с электричеством, то есть помимо платы за потребленную тепловую энергию взимать также сетевую плату, платить которую будет необходимо, даже если не включать отопление.

По разным оценкам, в сетевую плату будет пересчитано 10-50% платы за отопление в зависимости от региона, но в целом, чем больше потребителей в конкретном районе, тем меньше будет сетевая плата, и наоборот.

Поскольку расходы за отопление в таком случае будут в большей степени перераспределены и на тех клиентов, которые пользуются услугой редко, большинство жителей крупных районов, таких как Ласнамяэ, должны скорее выиграть от изменения, и могут рассчитывать на небольшое снижение платы за отопление.