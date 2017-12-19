Теперь водителям Uber можно оставлять чаевые

Качественное обслуживание заслуживает вознаграждения, и поэтому с сегодняшнего дня клиенты Uber смогут оставлять водителям чаевые. Возможность оставлять чаевые — часть инициативы компании по улучшению условий для водителей Uber.

Исполнительный директор Uber в странах Балтии Энн Метсар с радостью представляет это обновление. "В Эстонии райдшеринг имел огромный успех, и водители — одна из главных причин этого успеха. Предоставив клиентам возможность оставлять чаевые, мы хотим поблагодарить наших водителей и выразить им признательность", — сказал Метсар.

Если клиент решит дать водителю "на чай", то у него есть возможность оставить 1€ 2€ или 3€ — эти суммы появляются в приложении автоматически. Помимо этого у клиента есть возможность самому определять сумму чаевых. К чаевым не добавляется плата за обслуживание, а это значит, что водитель получает всю сумму чаевых. Клиенты могу дать водителю "на чай" в течение пяти дней после поездки. Сумма чаевых как и плата за поездку снимается с кредитной карточки клиента.

По словам Метсара, о возможности выражать признательность за высококлассное обслуживании давно говорят как клиенты, так и водители. "Райдшеринг — это коллективный опыт, и после каждой поездки как водитель, так и пассажир могут дать друг другу оценку. Водители уже давно спрашивали о возможности получать чаевые. Да и многие клиенты говорили, что хотели бы, чтобы у них была возможность выразить благодарность за качественное обслуживание. Так как у водителей в Таллинне один из самых высоких рейтингов в Северной Европе, то я думаю, что этим обновлением будут пользоваться активно", — сказал Метсар.

Возможность оставить водителю чаевые — это часть инициативы Uber по выстраиванию сильных партнерских отношений между компанией и водителями и тем самым увеличению приверженности водителей платформе. В рамках этой инициативы Uber представил ряд различных обновлений приложения, таких как платное время ожидания и сообщение о длительной поездке.