Теперь в магазинах Prisma дети могут бесплатно покаться на карусели

Во время посещения магазинов Prisma Peremarket в Таллинне, Тарту и Нарве дети могут бесплатно покататься на карусели. Тем самым магазины Prisma продолжают создавать условия, в которых хорошо не только взрослым, но и детям.

Помимо снискавших огромную популярность детских касс и возможности бесплатно угоститься фруктами в магазинах Prisma детей теперь ждут и карусели.

”Чтобы детям было в магазине интересно, мы установили во всех магазинах Prisma бесплатные детские карусели, на которых можно покататься в промежутке между покупками”, — говорит региональный менеджер Prisma Peremarket Маарья Юриёэ.

Карусели предусмотрены для детей возрасте от трех до восьми лет и расположены вблизи отдела детских товаров. На карусели может одновременно прокатиться до трех детей, и скорость ее небольшая. Однако Юриёэ все же призывает родителей не оставлять детей на карусели без присмотра.

Дабы посещение супермаркета вместе с детьми было приятным, магазины Prisma внедрили за последние годы несколько изменений и дополнений — от усовершенствования среды магазина до перемен в ассортименте товаров.

”Одним из самых сложных мест в магазине является кассовая зона, где детям приходится стоять и ждать, пока родители разберутся с товаром, клиентскими карточками и деньгами. Для того чтобы и эта зона стала для детей более привлекательной, мы оборудовали в магазинах Prisma детские кассы, где дети могут, благодаря небольшим лесенкам, помочь своим родителям выложить покупки на ленту, а позже сложить их в сумку, и где также есть игровые стенки”, — поясняет региональный менеджер.

Теперь возле детских касс также установлены таблички с просьбой пропустить семьи с детьми вне очереди.

Юриёэ также подчеркивает широкий выбор детских товаров — игрушек, конструкторов, детской одежды и, конечно же, подгузников, детского питания и принадлежностей для малышей.

”Внимание следует обратить и на то, что за последние годы мы расширили ассортимент экологически чистых фруктов и овощей, которые очень хорошо подходят для малышей, начинающих получать дополнительное питание”, — отмечает Юриёэ.