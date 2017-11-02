Теперь в кассах самообслуживания Rimi можно совершать бесконтактные платежи на сумму более 25 евро

Теперь в кассах самообслуживания Rimi с помощью бесконтактной карточки можно совершать платежи на сумму более 25 евро.

Если платеж, совершаемый с помощью бесконтактной карточки, превышает 25 евро, то в платежном терминале следует ввести PIN-код. По части размера бесконтактного платежа в кассах самообслуживания лимитов нет, сообщает Rimi.

”Теперь владельцу бесконтактной карточки стало удобнее расплачиваться в кассе самообслуживания: введя PIN-код, можно совершать бесконтактные платежи на сумму более 25 евро. Насколько нам известно, Rimi является единственной в Эстонии розничной сетью, в которой возможен такой способ оплаты”, — сказала менеджер по маркетингу и коммуникациям Rimi Андрия Арро.

”Когда можно будет совершать платежи с помощью бесконтактной карточки на сумму более 25 евро в кассах с обслуживающим персоналом, на данный момент сказать трудно, но работа движется в этом направлении. Бесконтактные платежи успешно вошли в практику. В среднем каждая 20-я операция совершается с помощью бесконтактной карточки. Кассы Rimi принимают все бесконтактные карточки, выданные в Эстонии и за рубежом”, — добавила она.

”Начиная с 16 октября лимит бесконтактного платежа увеличился с 10 евро до 25 евро, что должно еще больше расширить возможности использования бесконтактного платежа. 75% всех платежей в Эстонии не превышает сумму 25 евро. Образно говоря, это означает, что три из четырех покупок теперь можно совершать бесконтактно”, — сообщила директор отдела банковского обслуживания частных лиц Swedbank Кайе Метсла.

”Мы можем утверждать, что бесконтактные карточки безопасны: это подтверждает и тот факт, что за год мы не зарегистрировали ни одного случая мошенничества, связанного с бесконтактными карточками. Время от времени система может запрашивать PIN-код и при совершении небольших покупок, поэтому бесконтактные операции все же невозможно совершать без конца: такое ограничение установлено также в интересах безопасности”, — пояснила Метсла.

”Для того чтобы совершать бесконтактные платежи с использованием PIN-кода также в кассах с обслуживающим персоналом, следует сначала согласовать соответствующие технические стандарты в Союзе банков Эстонии: работа в этом направлении уже ведется”, — добавила она.