Теперь Taxify можно заказать и через Google Maps

Чтобы заказать машину следует сначала открыть в смартфоне приложение Google Maps. После осуществления поиска желаемого места назначения следует нажать на кнопку ”Juhised/Маршрут” и выбрать среди уже знакомых иконок — автомобиль, общественный транспорт, ходьба пешком, велосипед — новую функцию ”транспортные услуги”. После этого пользователь увидит местонахождение машины Taxify на карте и предполагаемую стоимость поездки. Если выбрать из предлагаемых альтернатив функцию Taxify, то Google Maps откроет мобильное приложение Taxify, где можно будет оформить заказ. Если в смартфоне не установлено приложение Taxify, то Google Maps советует предварительно его загрузить.

По словам руководителя продукта Taxify Дмитрия Пивоварова, появление Taxify в Google Maps расширяет возможности людей быстро и удобно передвигаться в городах. ”Возможность увидеть и сравнить несколько способов добраться из пункта А в пункт Б помогает сэкономить время и деньги”, — говорит он.

Taxify является самой быстроразвивающейся транспортной платформой в Европе с 10 миллионами пользователей и 1,5 миллионами водителей в мире. Основанное в 2013 году в Эстонии предприятие оперирует в 25 странах.