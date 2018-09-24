Теперь стать клиентом ERIAL можно и через почтовые отделения

Кредитно-сберегательное общество ERIAL расширяет возможности регистрации клиентов. Теперь стать клиентом ERIAL можно через любое почтовое отделение Эстонии. Для регистрации через почтовое отделение необходимо связаться со службой поддержки клиентов ERIAL по телефону (+372) 615 0072 и заказать регистрацию через почтовое отделение.
Для регистрации необходимы три простых шага
Шаг 1. Позвонить в службу поддержки клиентов ERIAL по телефону (+372) 615 0072 и заказать регистрацию через почтовое отделение.
Шаг 2. Весь пакет документов для регистрации служба поддержки клиентов вышлет Вам заказным письмом на предъявителя (то есть на Ваше имя и фамилию), на указанный Вами адрес, в ближайшее к Вам почтовое отделение.
Шаг 3. После подписания документов их следует отправить обратно вместе с копией паспорта или ИД-карты (в случае с ИД-картой необходима копия документа с обеих сторон) через почтовое отделение в службу поддержки клиентов ERIAL, оплатив перед отправлением два взноса.
Вступительный членский взнос. Оплачивается один раз. Размер взноса для физических и юридических лиц составляет 9 евро.
Вступительный паевой взнос. Его минимальная величина для физических и юридических лиц составляет 30 евро.
Инвестиционная стратегия ERIAL
Кредитно-сберегательное общество ERIAL предлагает самую большую процентную ставку по сберегательному вкладу в Эстонии, которая равна 12% годовых. Самый часто задаваемый вопрос: «Как мы смогли предложить такой большой процент?» Это стало возможным за счет финансово-инвестиционной стратегии, взвешенной системы анализа и оценки рисков. Таким образом ERIAL и может предложить своим клиентам ставку по вкладу в размере 12% годовых.
Основные направления по инвестированию ERIAL
Во что инвестирует кредитно-сберегательное общество ERIAL?
ERIAL делает надежные инвестиции, вкладывая деньги в активы, которые обеспечивают высокий уровень сохранности средств и высокую доходность.
Инвестиции в жилую и коммерческую недвижимость
Покупка
Продажа
Строительство
Кредитование
Малый кредит
Кредит под залог автомобиля
Кредит под залог недвижимости
Лизинг транспортных средств
Жилищный кредит
Факторинг
Хорошая возможность иметь дополнительный доход
Сегодня открыть вклад или получить кредит можно не только в банке, но и в других надежных финансовых организациях, предлагающих более выгодные условия! Основанное на эстонском капитале кредитно-сберегательное общество ERIAL предоставляет финансовые услуги людям и компаниям, заинтересованным в сохранении и приумножении своих средств, а также в кредитовании. Мы готовы предложить своим клиентам гибкие условия и наиболее привлекательные на эстонском рынке проценты по вкладам и кредитам.
Представительства по обслуживанию клиентов кредитно-сберегательного общества ERIAL
Suur-Ameerika 12, Tallinn 10122 (1-й этаж / отдельный вход с улицы)
Tornimäe 5, Tallinn 10145 (1-й этаж / отдельный вход с улицы)
Надежные вклады с высоким процентом
Кредитно-сберегательное общество ERIAL предлагает самую большую процентную ставку по сберегательному вкладу в Эстонии, которая равна 12% годовых. Это стало возможным за счет финансово-инвестиционной стратегии и взвешенной системы анализа и оценки рисков. ERIAL предлагает четыре вида вкладов, и клиенты сами выбирают наиболее подходящий.
Сберегательный вклад – 12% годовых Накопительный вклад – 11% годовых Срочный вклад – 10% годовых Расчетный вклад – 9% годовых
Как работает кредитно-сберегательное общество?
Кредитно-сберегательное общество ERIAL – это финансовый кооператив, который принадлежит его членам. Деятельность кооператива направлена на организацию системы финансовой взаимопомощи: от одних участников принимаются вклады, которые затем используются для выдачи кредитов другим участникам. Право пользования услугами кооператива есть только у его членов.
Принципы, применяемые для обеспечения гарантий по выданным кредитам в кредитно-сберегательном обществе ERIAL
ипотека на недвижимое имущество (застроенная недвижимость, квартирная собственность, право на застройку)
залог на срочный вклад
коммерческий залог на основное имущество получателя кредита или иное движимое имущество
регистровый залог на транспортное средство
поручительство частного или юридического лица
иные признаваемые залоги
ERIAL – кредитно-сберегательное общество нового типа
Да, это именно так, ERIAL – кредитно-сберегательное общество нового типа! Эстонское государство известно в мире своими решениями в области информационных технологий. Именно поэтому Эстонию характеризуют как э-государство. ERIAL старается следовать тенденциям в сфере информационных технологий. Вопреки всем известным принципам работы кредитно-сберегательных обществ, услугами ERIAL теперь можно воспользоваться не только в представительствах, но и удаленно, через удобную электронную среду самообслуживания.
Таким образом, все услуги и финансовые продукты ERIAL можно получать на сайте www.erial.ee, не выходя из дома, если воспользоваться ИД-картой или Mobiil-ID. В дальнейшем все новые услуги и финансовые продукты, которые планирует предлагать ERIAL, будут сразу же доступны клиентам через электронную среду самообслуживания. Напоминаем, что для доступа ко всем нашим услугам необходимо быть членом кредитно-сберегательного общества. Для этого требуется пройти простую процедуру регистрации на сайте www.erial.ee либо в одном из наших филиалов.
Как стать клиентом и вступить в общество?
Стать клиентом ERIAL можно:
через представительство
через интернет-сайт
через почтовое отделение
Для вступления в кредитно-сберегательное общество ERIAL необходимо сделать три простых шага.
Шаг 1. Пройти регистрацию. Сделать это можно через интернет-сайт www.erial.ee или придя в наше представительство. При себе необходимо иметь паспорт или ИД-карту. Адреса представительств:
Suur-Ameerika 12, Tallinn 10122 (1-й этаж / отдельный вход с улицы)
Tornimäe 5, Tallinn 10145 (1-й этаж / отдельный вход с улицы)
Рассмотрение заявки проходит в режиме онлайн. Система обрабатывает информацию и определяет, может ли заявитель стать членом кредитно-сберегательного общества.
Шаг 2. Оплатить вступительный членский взнос. Оплачивается один раз. Размер взноса для физических и юридических лиц составляет 9 евро.
Шаг 3. Оплатить вступительный паевой взнос. Его минимальная величина для физических и юридических лиц составляет 30 евро.
Кто может стать клиентом и вступить в кредитно-сберегательное общество?
Физические лица, достигшие совершеннолетия, постоянно проживающие в Эстонии или имеющие недвижимость на территории страны.
Юридические лица, зарегистрированные в Эстонии.
Какие преимущества дает членство в кредитно-сберегательном обществе?
Возможность открыть вклад и получать по нему наиболее выгодные проценты
Возможность получить кредит на льготных условиях
Возможность пользоваться иными услугами общества
Возможность получить часть прибыли кредитно-сберегательного общества, так как паевой взнос – это инвестиция, приносящая дивиденды ежегодно
Зачем присоединяться?
Сохранение и приумножение
Ежегодно деньги, которые не инвестированы напрямую, подвержены инфляции. Это значит, на одну и ту же сумму спустя некоторое время вы сможете купить меньше товаров и услуг, чем сейчас. В этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились, то есть утратили часть своей реальной стоимости. Кредитно-сберегательное общество ERIAL готово предложить своим клиентам гибкие условия и наиболее привлекательные на эстонском рынке проценты по вкладам, что компенсирует инфляцию, а также дает отличную возможность дополнительного дохода и реального заработка.
Финансирование
Также не будем забывать, что у клиентов и членов кредитно-сберегательного общества ERIAL есть возможность получить финансирование на льготных условиях.