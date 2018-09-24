Теперь стать клиентом ERIAL можно и через почтовые отделения

Во что инвестирует кредитно-сберегательное общество ERIAL?

ERIAL делает надежные инвестиции, вкладывая деньги в активы, которые обеспечивают высокий уровень сохранности средств и высокую доходность.

Инвестиции в жилую и коммерческую недвижимость

Покупка

Продажа

Строительство

Кредитование

Малый кредит

Кредит под залог автомобиля

Кредит под залог недвижимости

Лизинг транспортных средств

Жилищный кредит

Факторинг

Хорошая возможность иметь дополнительный доход

Сегодня открыть вклад или получить кредит можно не только в банке, но и в других надежных финансовых организациях, предлагающих более выгодные условия! Основанное на эстонском капитале кредитно-сберегательное общество ERIAL предоставляет финансовые услуги людям и компаниям, заинтересованным в сохранении и приумножении своих средств, а также в кредитовании. Мы готовы предложить своим клиентам гибкие условия и наиболее привлекательные на эстонском рынке проценты по вкладам и кредитам.

Представительства по обслуживанию клиентов кредитно-сберегательного общества ERIAL

Suur-Ameerika 12, Tallinn 10122 (1-й этаж / отдельный вход с улицы)

Tornimäe 5, Tallinn 10145 (1-й этаж / отдельный вход с улицы)

Надежные вклады с высоким процентом

Кредитно-сберегательное общество ERIAL предлагает самую большую процентную ставку по сберегательному вкладу в Эстонии, которая равна 12% годовых. Это стало возможным за счет финансово-инвестиционной стратегии и взвешенной системы анализа и оценки рисков. ERIAL предлагает четыре вида вкладов, и клиенты сами выбирают наиболее подходящий.

Сберегательный вклад – 12% годовых

Накопительный вклад – 11% годовых

Срочный вклад – 10% годовых

Расчетный вклад – 9% годовых

Как работает кредитно-сберегательное общество?

Кредитно-сберегательное общество ERIAL – это финансовый кооператив, который принадлежит его членам. Деятельность кооператива направлена на организацию системы финансовой взаимопомощи: от одних участников принимаются вклады, которые затем используются для выдачи кредитов другим участникам. Право пользования услугами кооператива есть только у его членов.

Принципы, применяемые для обеспечения гарантий по выданным кредитам в кредитно-сберегательном обществе ERIAL

ипотека на недвижимое имущество (застроенная недвижимость, квартирная собственность, право на застройку)

залог на срочный вклад

коммерческий залог на основное имущество получателя кредита или иное движимое имущество

регистровый залог на транспортное средство

поручительство частного или юридического лица

иные признаваемые залоги

ERIAL – кредитно-сберегательное общество нового типа

Да, это именно так, ERIAL – кредитно-сберегательное общество нового типа! Эстонское государство известно в мире своими решениями в области информационных технологий. Именно поэтому Эстонию характеризуют как э-государство. ERIAL старается следовать тенденциям в сфере информационных технологий. Вопреки всем известным принципам работы кредитно-сберегательных обществ, услугами ERIAL теперь можно воспользоваться не только в представительствах, но и удаленно, через удобную электронную среду самообслуживания.

Таким образом, все услуги и финансовые продукты ERIAL можно получать на сайте www.erial.ee, не выходя из дома, если воспользоваться ИД-картой или Mobiil-ID. В дальнейшем все новые услуги и финансовые продукты, которые планирует предлагать ERIAL, будут сразу же доступны клиентам через электронную среду самообслуживания. Напоминаем, что для доступа ко всем нашим услугам необходимо быть членом кредитно-сберегательного общества. Для этого требуется пройти простую процедуру регистрации на сайте www.erial.ee либо в одном из наших филиалов.

Как стать клиентом и вступить в общество?

Стать клиентом ERIAL можно:

через представительство

через интернет-сайт

через почтовое отделение

Для вступления в кредитно-сберегательное общество ERIAL необходимо сделать три простых шага.