Тендеры на оборонные закупки друг за другом летят в тартарары

В Государственном центре оборонных инвестиций рухнули две крупные госзакупки. 30-миллионная — на перестройку броневиков, и более чем 20-миллионная на покупку автоматов для эстонской армии.

В начале января пришло известие: 30-миллионный конкурс на поставку обнулен. Чуть позже начались и проблемы со второй госпоставкой — автоматов. Вторую выиграла американская фирма Lewis Machine & Tool Company (LMT) с предложением в 22 миллиона евро, но это решение было оспорено в спецкомиссии. Оттуда и пришел негативный ответ.

Растягивается — мягко говоря — и третья сделка: на покупку снарядов для 155 мм гаубиц. В конце прошлого года ввиду сложившейся ситуации их закупили в Финляндии на восемь миллионов — чтобы вообще было, чем стрелять. По словам критиков, приобрели хлам, срок реализации которого подходит к концу.

Как с конкурсом на обновление броневиков, так и на покупку автоматов связаны те же люди. Последнюю оспорила американская фирма Sig Sauer, которая заняла в конкурсе второе место. В Эстонии ее представляет Bristol Trust OÜ. Ее глава — бывший военный Антс Пыльдсам — известная персона в местном мелком оборонном бизнесе.