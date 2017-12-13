Тендер на строительство Рейди теэ провалился: предложения были слишком дорогие

Таллиннский коммунальный департамент признал проведенный тендер на строительство улицы Рейди неудавшимся, поскольку все предложения по стоимости значительно превысили ожидания, сообщает Раэпресс. Решено объявить новый тендер.

Комментируя случившееся, мэр Таллинна Таави Аас подчеркнул, что самое лучшее из поступивших предложений оказалось на 11 миллионов евро дороже, чем ожидал город.

Условия нового тендера несколько скорректированы из-за изменения организации движения транспорта по улице Рейди и Нарвскому шоссе. На перекрестке около Русалки в обоих направлениях исключается по одному ряду проезжей части, кроме того, устанавливаются обозначения ряда для общественного транспорта на Нарвском шоссе — от перекрестка с улицей Рейди в сторону центра и на улице Пирита в направлении от центра города.

Эти изменения — результат переговоров с горожанами-активистами. Аас добавил, что в пятницу соберется ведущая проект группа, и тогда все изменения будут еще раз проанализированы.

Впереди еще и новая встреча с активистами, поскольку они затрагивали вопросы не только количества рядов для движения.