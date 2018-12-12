12.12.2018, 10:55

Тенденции рынка недвижимости: повышение цен и рост популярности ”умных домов” и студий

 (1)
rus.delfi.ee
EST 2
Tallinna vaated
Tallinna vaatedFoto: Vallo Kruuser

Важнейшие тенденции на рынке недвижимости в Эстонии, Латвии, Литве и Украине в ближайшем будущем — это растущий спрос на ”смарт-квартиры” и студии, а также стабильное повышение цен за квадратный метр жилья, сообщает управляющее онлайн-рынком недвижимости DOM.RIA.com эстонское предприятие RIA.com Marketplaces OÜ.

По данным OECD.Stat, в Эстонии индекс цен на жилье с начала 2016 года и на конец второго квартала 2018 года вырос на 15.9%, в Латвии — на 15.4%, в Литве — 14,6%, в Украине — 12%. Беря за основу собранные и проанализированные RIA.com Marketplaces OÜ данные, тенденция роста цен за квадратный метр продлится как минимум до конца 2020 года.

По словам члена правления RIA.com Marketplaces OÜ Николая Злотницкого, один из главных трендов рынка недвижимости в Эстонии, Латвии, Литве и Украине — это ”смарт-квартиры”, а также студии. ”Тренд начался в 2017 году и набирает обороты. Но стоит отметить, что в Таллинне, в отличие от большинства столиц Восточной Европы, дорогие квартиры также пользуются большой популярностью. Качество постройки уходит на второй план, делая трендом ”фишки”: проработанная инфраструктура, облагораживание и закрытость территории, паркинги, детские площадки и так далее”, — сказал Злотницкий.

Все больше людей ищут недвижимость в онлайн-классифайдах. В среднем покупатели ищут нужную недвижимость больше месяца, посещая десятки сайтов. При этом покупатели сравнивают и изучают цены, посещают не только онлайн-классифайды, но и сайты застройщиков. Люди также читают отзывы о продавцах и агентствах. Если в 2015 году 30% людей искали в своих смартфонах информацию по поводу недвижимости, то в 2018 году эта цифра уже перевалила за 50%. 96% людей искали недвижимость с помощью десктопа. 34% людей, которые приобрели недвижимость, смотрели связанное с недвижимостью видео.

”Покупатели обращают внимание на рекламу в интернете. Наружная реклама, листовки и журналы уходят в прошлое и не эффективны. Люди хотят видеть что-то необычное и новое. Например, на сайте DOM.RIA.com есть ”проверенные квартиры”. То есть сам продавец или застройщик просит независимого инспектора проверить его недвижимость, после чего на сайте рядом с предложением появляется надпись ”проверенная квартира”. Для клиентов это отличная возможность не терять времени, подыскать хорошее предложение и узнать все нюансы с документами и оформлением, которые уже проверил инспектор. Ну а съемка объекта на все 360 градусов позволяет просматривать недвижимость не выходя из дома с эффектом присутствия”, — говорит Золотницкий.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии