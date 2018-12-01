Температура все чаще опускается ниже нуля: как защитить смартфон от мороза?

Еще задолго до появления смартфонов люди зимой нередко замечали, что телефон зимой на улице очень быстро разряжается вне глубокого кармана. Аккумуляторы мобильных устройств до сих пор не могут похвастаться улучшенной морозоустойчивостью.

Как можно меньше пользуйтесь телефоном на холоде

”Первый и элементарнейший совет — как можно меньше держите телефон в руках в морозную погоду”, отметила Майлийз Плооманн. ”Многие производители телефонов не рекомендуют пользоваться устройствами при отрицательных температурах именно потому, что аккумулятор может резко разрядиться”.

Например, Apple официально допускает использование iPhone при температуре воздуха от 0 до 35 градусов. По словам Майлийз Плооманн, телефон следует держать в теплом кармане, а для долгих звонков разумнее всего пользоваться наушниками со встроенным микрофоном или Bluetooth-гарнитурой. Если в холодную погоду оставлять телефон в наружном кармане верхней одежды, то аккумулятор вполне может разрядиться и тогда телефон сам выключится.

Выключившийся на холоде телефон нужно отогреть

Автоматически выключившийся на уличном морозе телефон следует не спеша отогреть перед включением. ”Ни в коем случае нельзя класть телефон на радиатор, ему следует дать спокойно побыть при комнатной температуре до обычного состояния”, пояснила Майлийз Плооманн.