01.12.2018, 09:49

Температура все чаще опускается ниже нуля: как защитить смартфон от мороза?


rus.delfi.ee
EST 13
Linnas 04.01.2017
Foto: Andres Putting

Хотя до астрономического начала зимы остается еще почти месяц, первые заморозки уже заставляют нас кутаться в зимнюю одежду. Менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн делится советами по обращению с телефоном на холоде.

Еще задолго до появления смартфонов люди зимой нередко замечали, что телефон зимой на улице очень быстро разряжается вне глубокого кармана. Аккумуляторы мобильных устройств до сих пор не могут похвастаться улучшенной морозоустойчивостью.

Как можно меньше пользуйтесь телефоном на холоде

”Первый и элементарнейший совет — как можно меньше держите телефон в руках в морозную погоду”, отметила Майлийз Плооманн. ”Многие производители телефонов не рекомендуют пользоваться устройствами при отрицательных температурах именно потому, что аккумулятор может резко разрядиться”.

Например, Apple официально допускает использование iPhone при температуре воздуха от 0 до 35 градусов. По словам Майлийз Плооманн, телефон следует держать в теплом кармане, а для долгих звонков разумнее всего пользоваться наушниками со встроенным микрофоном или Bluetooth-гарнитурой. Если в холодную погоду оставлять телефон в наружном кармане верхней одежды, то аккумулятор вполне может разрядиться и тогда телефон сам выключится.

Выключившийся на холоде телефон нужно отогреть

Автоматически выключившийся на уличном морозе телефон следует не спеша отогреть перед включением. ”Ни в коем случае нельзя класть телефон на радиатор, ему следует дать спокойно побыть при комнатной температуре до обычного состояния”, пояснила Майлийз Плооманн.

Выключение на холоде не является, по словам менеджера, критической ситуацией для аппарата. ”Если телефон останется на ночь в автомобиле и выключится, то его нельзя в панике класть для обогрева прямо перед теплодувкой. Резкая смена температуры может привести к тому, что экран потрескается или внутри аппарата образуется конденсат. При новом включении телефона необходимо учесть, что может потребоваться дополнительное время, прежде чем телефон сможет снова начать заряжаться”, добавила Майлийз Плооманн.

По словам телекоммуникационного менеджера, распространенной ошибкой является и то, что при случайном падении телефона в снег пытаются сдуть снежинки с его поверхности. ”Вследствие этого снег проникает глубже в отверстия аппарата, где он тает и может вызвать необратимые последствия. Снег следует смахнуть с телефона, сняв при этом защитный чехол и т.п., чтобы вода не осталась в пазах. Также и в этом случае ни в коем случае нельзя класть телефон на радиатор для просушки или пытаться высушить его феном”, подчеркнула Майлийз Плооманн.

Полностью зарядите аккумулятор перед уходом

При минусовой температуре аккумулятор телефона начинает разряжаться быстрее обычного. Одним из лучших способов предотвращения самопроизвольной разрядки аккумулятора является полная его зарядка непосредственно перед выходом на мороз.

Оптимизируйте энергопотребление телефона

Чем холоднее погода, тем актуальнее обычные советы по оптимизации энергопотребления мобильного телефона. Продлить его работу без подзарядки можно различными способами: уменьшить яркость подсветки экрана, отключить за ненадобностью Wi-Fi, GPS и Bluetooth, закрыть работающие в фоновом режиме приложения.

Защитите корпус смартфона

В зимние морозы телефон уронить и разбить еще легче, чем в летнюю жару. Поэтому Майлийз Плооманн советует использовать телефон в надежном чехле и наклеить на экран защитную пленку или стекло. ”Если ваш дорогой и хрупкий смартфон особенно восприимчив к низким температурам, то есть смысл приобрести для него особый футляр с поддержанием благоприятного микроклимата и улучшенной защитой от повреждений при падении”.

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