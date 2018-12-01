Температура все чаще опускается ниже нуля: как защитить смартфон от мороза?

Выключение на холоде не является, по словам менеджера, критической ситуацией для аппарата. ”Если телефон останется на ночь в автомобиле и выключится, то его нельзя в панике класть для обогрева прямо перед теплодувкой. Резкая смена температуры может привести к тому, что экран потрескается или внутри аппарата образуется конденсат. При новом включении телефона необходимо учесть, что может потребоваться дополнительное время, прежде чем телефон сможет снова начать заряжаться”, добавила Майлийз Плооманн.
По словам телекоммуникационного менеджера, распространенной ошибкой является и то, что при случайном падении телефона в снег пытаются сдуть снежинки с его поверхности. ”Вследствие этого снег проникает глубже в отверстия аппарата, где он тает и может вызвать необратимые последствия. Снег следует смахнуть с телефона, сняв при этом защитный чехол и т.п., чтобы вода не осталась в пазах. Также и в этом случае ни в коем случае нельзя класть телефон на радиатор для просушки или пытаться высушить его феном”, подчеркнула Майлийз Плооманн.
Полностью зарядите аккумулятор перед уходом
При минусовой температуре аккумулятор телефона начинает разряжаться быстрее обычного. Одним из лучших способов предотвращения самопроизвольной разрядки аккумулятора является полная его зарядка непосредственно перед выходом на мороз.
Оптимизируйте энергопотребление телефона
Чем холоднее погода, тем актуальнее обычные советы по оптимизации энергопотребления мобильного телефона. Продлить его работу без подзарядки можно различными способами: уменьшить яркость подсветки экрана, отключить за ненадобностью Wi-Fi, GPS и Bluetooth, закрыть работающие в фоновом режиме приложения.
Защитите корпус смартфона
В зимние морозы телефон уронить и разбить еще легче, чем в летнюю жару. Поэтому Майлийз Плооманн советует использовать телефон в надежном чехле и наклеить на экран защитную пленку или стекло. ”Если ваш дорогой и хрупкий смартфон особенно восприимчив к низким температурам, то есть смысл приобрести для него особый футляр с поддержанием благоприятного микроклимата и улучшенной защитой от повреждений при падении”.