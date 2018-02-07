Темная сторона использования касс самообслуживания: как клиенты пытаются обмануть магазины

Американское издание Atlantic написало о масштабах нечестного поведения клиентов на кассах самообслуживания в магазинах. Эстонские потребители на подобных трюках также попадались.

Например, больше распространение получила махинация, в ходе которой клиент помещает дорогой товар (например, говяжью вырезку) в пакет и наклеивает на него ценник какого-нибудь дешевого овоща или фрукта.

Некоторые клиенты приноровились снимать штрих-коды с более дешевых товаров и приклеивать их на более дорогой.

Часть продавцов при этом отмечают, что системы самообслуживания побуждают воровать людей, которые при иных обстоятельствах этого бы делать не стали.

По словам специалиста по связям с общественностью Rimi Хелери Тамме, они предполагают, что клиенты не приходят к ним со злыми намерениями. ”Но иногда случается, что человек случайно взвешивает не тот товар. Советуем всем клиентам быть на кассе самообслуживания предельно внимательными и при необходимости попросить помощи в поиске нужного товара у продавца”, — сказала Тамме и признала, что случаи злонамеренного обмана иногда все же встречаются. ”Мы регулярно их отслеживаем и реагируем соответствующим образом. В магазинах существует несколько различных мер по обеспечению безопасности, помогающих выявить такие случаи”.

Торговый директор Maxima Марко Пыдер сказал, что если в связи с кассами самообслуживания им не поступало бы столько положительной обратной связи от клиентов и если бы случаев мошенничества было слишком много, то сеть отказалась бы от их использования. ”Как минимум каждый третий посетитель наших магазинов пользуется кассой самообслуживания, поэтому мы продолжаем инвестировать в установку касс самообслуживания”, — сказал он и добавил, что за процессом покупок следят консультанты, которые указывают клиентам на товар, которые те забыли взвесить или пробить. К концу этого года Maxima планирует снабдить кассами самообслуживания 60% своих магазинов.