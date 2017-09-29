Telia впервые в Эстонии тестирует возможности 5G

В сентябре этого года в сотрудничестве Telia и Tallink на судне Tallink началось тестирование возможностей, которые открывает использование мобильной технологии 5G. В результате тысячи пассажиров уже смогли воспользоваться на борту сверхскоростным интернетом, сообщает Telia.

Радиосоединение 5G применяется на рейсовом судне Tallink Silja Europa, целью тестирования является создание решения, которое заменит существующее и обеспечит соединение судна, подходящего к пирсу, с фиборволоконным кабелем. Таким образом, возможности пассажиров пользоваться мобильным интернетом по прибытии и отправлении из порта, существенно улучшатся.

Проведенные тесты показывают, что технология 5G идеально подходит для обработки больших объемов данных в подобных ситуациях, необходимость в кабельном соединении отсутствует. Кроме того, в ходе испытаний выяснилось, что с помощью 5G все судно получает отличное интернет-соединение значительно раньше, чем находясь на причале.

Поскольку реальных 5G-терминалов в настоящее время пока нет, для обеспечения доступа к сети пассажиров Silja Europa использовалась корабельная сеть WiFi. Хотя первоначальной целью было обеспечить на судне входящую скорость интернета не менее 500 Мбит/с, а исходящую 100 Мбит/с, использование 5G позволило добиться гораздо лучших результатов.

”По нашим данным, мы в числе первых в мире операторов, которые произвели передачу данных с помощью технологии 5G реальным пользователям — этой возможностью на сегодняшний день уже воспользовались тысячи клиентов Tallink. Это достижение делает еще более весомым тот факт, что все наши сегодняшние тесты 5G производились не в стационарном, а в движущемся терминале”, — сказал председатель правления Telia Eesti Дан Стрёмберг.

Он добавил, что сотрудничество с разными партнерами — большой шаг к тому, чтобы уже в следующем году выйти на рынок Эстонии с постоянным решением 5G.

”Уже сегодня Tallink использует инфотехнологическую инфраструктуру, которая сразу по нескольким аспектам находится на вершине современных возможностей. В то же время, бизнес-модели Tallink так же постоянно развиваются. Возрастающие потребности наших клиентов и общий тренд дигитализации заставляет нас обращать внимание не только на уже имеющуюся технологию, но и на те возможности, которые будут доступны в ближайшем будущем. Это позволяет нам уже сегодня дополнить свои планы по развитию так, чтобы они учитывали изменения, которые произойдут в мире завтра”, — прокомментировал тесты 5G Тыну Лийк, ИТ-руководитель компании Tallink.

”Участие в проекте тестирования 5G и в других схожих проектах позволяет нам оказывать влияние на формирование новых технологических возможностей, которые разрабатывают в Эстонии наши партнеры, а зачастую и оказываться первым предприятием на рынке Эстонии, которое берет на вооружение эти технологии. Все это помогает нам лучше позаботиться о своих клиентах, что для нас имеет огромное значение”, — добавил Лийк.

Сентябрьское тестирование технологии 5G проводится на территории Таллиннского порта. В нем принимают участие Telia, Tallink, Ericsson и Intel.