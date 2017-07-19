Telia: во всех уездах Эстонии улучшилось качество мобильной связи

В первом полугодии Telia установила и обновила по всей Эстонии 420 базовых мобильных станций, в результате чего во всех уездах улучшилось качество мобильной связи, говорится в пресс-релизе мобильного оператора.

Дополнительно к 150 новым мобильным станциям, обновление получили 136 базовых станций, а для 134 был увеличен объем действия. Самые крупные работы прошли в Харьюмаа, Пярнумаа, Тартумаа, Ида-Вирумаа, Ляэнемаа и Рапламаа.

Ведущий инженер радиосети Telia Eesti Эрмо Полма подтвердил, что, несмотря на то, что сеть предприятия обладает лучшей зоной покрытия в Эстонии и демонстрирует самые высокие показатели средней входящей и исходящей скорости в стране, ежедневно ведутся работы по ее развитию. ”Мобильная сеть похожа на город Таллинн, который никогда не будет достроен, — сказал Полма. — С одной стороны, технология постоянно развивается, с другой, растут потребляемые объемы трафика”.

В первом полугодии 2017 в мобильной сети Telia были проведены следующие работы:

- Харьюмаа и Таллинн — 161 проект по развитию, включающий в себя как установку новых станций, так и обновление имеющихся, увеличение объема трафика. В Харьюмаа (Хирвли, Кангру и Куртна) созданы 3 новых базовых станции, еще 3 установлены в Таллинне (Тискре, начало Мустамяе теэ, улица Тяхесаю)

- Пярнумаа — 67 проекта по развитию, в т. ч. 3 новых базовых станции в Раннакюла, Лиу и на улице Лаане в Пярну

- Тартумаа — 31 проект

- Ляэнемаа — 20 проектов, в т. ч. 4 новых базовых станции в Ныва, Таебла, Карусе и на улице Карья в Хаапсалу.

- Ида-Вирумаа — 23 проекта

- Ярвамаа — 12 проектов

- Йыгевамаа — 10 проектов, в т. ч. 2 новых базовых станции на берегу Пиккъярв

- Ляэне-Вирумаа — 18 проектов

- Пылвамаа — 13 проектов

- Рапламаа — 25 проектов, в т. ч. 3 новых базовых станции в Сипа, Вана-Вигала и Урге

- Сааремаа — 5 проектов, в т. ч. одна новая базовая станция в Тагамыйза

- Хийумаа — 1 проект

- Валгамаа — 10 проектов

- Вильяндимаа — 17 проектов

- Вырумаа — 7 проектов