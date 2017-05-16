Telia: вирус может заставить смартфон звонить на платные линии

Несмотря на то, что в Эстонии заражение смартфонов вредоносными программами не носит массового характера, пользователи должны знать о тех опасностях, которые могут подстерегать их устройства в интернете, сообщает Telia Eesti.

Согласно рапорту по вопросам кибербезопасности, подготовленному компанией Nokia, в первом полугодии 2016 в мире были заражены в общей сложности 74% устройств работающих на системе Android. По оценкам рапорта, в среднем вирусами было заражено каждое сто двадцатое интернет-устройство. Таким образом, можно сделать вывод, что из примерно миллиона интернет-устройств, которыми пользуются жители Эстонии, порядка 8 000 заражены вредоносными программами. Для сравнения: именно такое количество людей проживает в городе Пайде.

В начале этого года служба кибербезопасности CERT Государственного департамента инфосистем (RIA) представила готовой отчет по Эстонии за 2016 год. В рапорте уделяется особое внимание слабому уровню защиты мобильных устройств, а также теме вредоносных программ. По информации RIA, в ноябре 2016 года предприятие Kryptowire, действующее в сфере обеспечения кибербезопасности, опубликовало сообщение об уязвимости в системе безопасности компании ADUPS для мобильных устройств Android.

Эта уязвимость представляет опасность для сохранения конфиденциальной информации очень многих пользователей. Предприятие выявило вредоносный код в операционной системе Android, который позволяет отправлять на серверы сторонних лиц персональную и конфиденциальную информацию пользователя, такую как, например, журналы звонков и содержание сообщений. По оценке на тот момент, в 200 странах мира насчитывалось почти 700 миллионов зараженных устройств.

Служба CERT Eesti, которая занимается инцидентами в области кибербезопасности, выяснила, что в Эстонии было некоторое количество устройств, часто отправляющих данные на серверы, собирающие конфиденциальную информацию. Только в статье, опубликованной Kryptowire, были упомянуты телефоны BLU, которыми в Эстонии пользуются несколько тысяч человек.

И все же проблема кроется не в производителях телефонов, а в конкретном продукте ADUPS (FOTA, то есть Firmware on the Air). Производитель операционной системы в прошлом году представил следующую версию ADUPS FOTA, в которой, по его утверждениям, ошибка была устранена.

По словам руководителя отдела кибербезопасности Telia Eesti Ааре Кирна, в Эстонии уровень информированности пользователей о рисках для безопасности их устройств выше, чем в среднем по миру, но, несмотря на это, пользователь смартфона все же может ”подхватить” вирус.

”Открывать незнакомые интернет-ссылки в смартфоне так же рискованно, как и в компьютере. После перехода по какой-либо модифицированной ссылке, телефон может самостоятельно совершать звонки и отправлять SMS-сообщения на платные иностранные номера, конечно, не уведомляя об этом владельца. Так возникает риск значительных расходов”, — объяснил Кирна.

Отельное внимание следует уделить поведению в интернете детей и молодежи. Время от времени до общественности доходят случаи, когда родители сталкиваются с огромными счетами, которые возникли, когда ребенок покупал или пользовался платными играми и другими приложениями.

”Чтобы это предотвратить, стоит воспользоваться существующими на сегодня решениями в сфере безопасности, например, Telia SAFE. Это приложение блокирует нежелательный, не соответствующий возрасту и платный интернет-контент”, — заметил Кирна.

Максим Меламед, отвечающий в Telia Eesti за развитие дополнительных услуг компании, подтвердил, что в последнее время люди стали больше обращать внимания не только на безопасность компьютеров. Все чаще пользователи не забывают защитить от вирусов свои смартфоны и планшеты. ”Мы знаем, что под защитой Telia SAFE на сегодняшний день находится более 13 500 устройств, из которых примерно 20% — это планшеты и смартфоны”, — сказал Меламед.