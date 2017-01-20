Ровно год назад Telia предложила своим клиентам возможность пользоваться мобильным интернетом в странах Балтии и Скандинавии по эстонским ценам. Благодаря этому жители страны стали использовать мобильный интернет за рубежом даже в большем объеме, чем в Эстонии.

20 января 2016 года Telia открыла возможность для частных и бизнес-клиентов пакета «Мобильная жизнь» пользоваться услугой мобильного интернета в странах Балтии (Эстония, Латвия, Литва) и Скандинавии (Финляндия, Швеция, Дания и Норвегия) без платы за роуминг. Это означало, что для клиентов указанного пакета во всех вышеупомянутых государствах цены на мобильный интернет остаются такими же, как и в Эстонии.

По словам менеджера по услугам Telia Eesti Хельве Раммул, этот шаг оказал сильное влияние на изменение потребительских привычек. Если раньше часть пользователей отключала мобильный интернет, пересекая границу страны, то сейчас ситуация резко изменилась.

«На сегодняшний день частный клиент пакета „Мобильная жизнь“, оказавшись в одной из стран Балтии или Скандинавии в среднем использует в 2 раза больший объем мобильного интернета, чем дома. Это показывает, что люди стали чувствовать себя значительно свободнее, когда им требуется выйти в интернет за границей», - сказала Раммул.

Сыграла свою роль и возможность экономии – клиенты пакета «Мобильная жизнь», путешествуя по Прибалтике и Скандинавии, экономят более 10 евро в день по сравнению с прейскурантом, включавшим в себя плату за роуминг.

Ровно год назад, 20 января 2016 года, Telia представила свое новое название и бренд в Эстонии. Вместе с брендом предприятие представило на рынке и несколько предложений для своих клиентов.