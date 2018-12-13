13.12.2018, 07:17

Telia: в новых моделях iPhone теперь можно пользоваться eSIM


rus.delfi.ee
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Uued iPhone'id on Eestisse jõudnud
Uued iPhone'id on Eestisse jõudnudFoto: Egon Ligi, IM Arvutid / iDeal

Теперь для клиентов Telia Eesti официально доступна возможность пользоваться eSIM в таких моделях смартфонов как iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone XR.

Клиенты Telia, пользующиеся iPhone, могут получить второй, дополнительный номер, что позволяет пользоваться двумя номерами в одном устройстве или, например, звонить с одного номера, а пользоваться интернет-услугами с другого. Эта возможность создает дополнительные удобства в том случае, если человек одновременно пользуется номером телефона, выданным работодателем, и личным номером.

При смене оператора клиенты, которые хотят пользоваться eSIM, не должны будут идти в представительство или ждать получения новой SIM-карты. Больше информации о eSIM можно узнать, зайдя по ссылке https://telia.ee/esim.

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