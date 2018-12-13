Telia: в новых моделях iPhone теперь можно пользоваться eSIM

Клиенты Telia, пользующиеся iPhone, могут получить второй, дополнительный номер, что позволяет пользоваться двумя номерами в одном устройстве или, например, звонить с одного номера, а пользоваться интернет-услугами с другого. Эта возможность создает дополнительные удобства в том случае, если человек одновременно пользуется номером телефона, выданным работодателем, и личным номером.

При смене оператора клиенты, которые хотят пользоваться eSIM, не должны будут идти в представительство или ждать получения новой SIM-карты. Больше информации о eSIM можно узнать, зайдя по ссылке https://telia.ee/esim.