Начиная с 16 января Telia и Diil предлагают новый ”Недельный пакет мобильного интернета для России”. Клиенты, планирующие поездку в Россию, могут оформить этот пакет и получить в 2,5 больше мобильного интернета за ту же цену, которая прежде действовала на 400 МБ.

Если до сих пор в России можно было пользоваться ”Недельным пакетом мобильного интернета для отдельных государств” объемом в 400 МБ, то начиная с 16 января 2017 года появится новый пакет — ”Недельный пакет в России” объемом в 1 ГБ.

”Тысячи клиентов Telia ежемесячно отправляются в личные или деловые поездки в Россию. Естественно, что их потребность в мобильном интернете быстро растет. Мы создали новый пакет, чтобы пойти навстречу ожиданиям своих клиентов, которые хотят чувствовать себя свободнее, пользуясь мобильным интернетом в России”, — отметила руководитель по услугам Telia Eesti Хельве Раммул. Она уверена в том, что объема в 1 ГБ в неделю будет достаточно даже для самых активных пользователей.

”Недельным пакетом для России” можно пользоваться до тех пор, пока не закончится объем мобильного интернета (1 ГБ) либо период пользования (7 дней, т. е. 168 часов) начиная с момента активации услуги. После использования 1 ГБ интернета применяется суточный лимит, действующий для России. При необходимости клиент может заказать и новый недельный пакет.

Стоимость услуги ”Недельный пакет в России” составляет 24,95 евро (для бизнес-клиентов добавляется НСО, т.е. цена составит 29,94 евро).

Недельный пакет можно заказать только при помощи SMS, отправив сообщение с текстом „NADAL RUS” на номер 9560.

Пакет можно заказать и заранее, но максимум за 7 дней до момента его активации. Недельный пакет активируется с момента первого использования в сети российского оператора. Максимальный срок пользования пакетом составляет 168 часов (7 дней).

Предложение распространяется на всех договорных частных и бизнес-клиентов Telia и Diil и клиентов разговорных карточек (Diil, Super, Simpel).

Начиная с 16.02.2017 на териитории России не действует ”Недельный пакет мобильного интернета для отдельных государств”.