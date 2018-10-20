20.10.2018, 18:52

Telia увеличивает инвестиции в развитие кабельной интернет-сети и мобильной сети


rus.delfi.ee
EST
Telia
Foto: Madis Veltman

Ведущее телекоммуникационное предприятие Telia Eesti существенно увеличило объем инвестиций, основная доля которых пойдет на развитие кабельной интернет-сети и мобильной сети.

Председатель правления Telia Eesti Роберт Пайос отметил, что предприятие показало хорошие экономические результаты, благодаря которым вырос и объем инвестиций.

В настоящее время Telia проводит широкомасштабную программу по модернизации кабельной интернет-сети, в рамках которой в 2017 и 2018 годах к скоростному интернету смогли подключиться примерно 60 000 домов. Активное обновление сети продолжится и в период 2019-2020 гг.

Кроме того, в текущем году увеличился и объем инвестиций в развитие мобильной сети. В конце третьего квартала закончились работы по улучшению сети 3G и 4G в Тарту и его окрестностях. В результате улучшилось покрытие сетью региона и добавился объем передачи данных. В настоящее время в центре внимания находится город Таллинн, где также производятся работы по улучшению сети 4G, которые будут проведены более чем на 100 базовых станциях.

”Мы по всей Эстонии ведем работы, связанные с модернизацией оборудования, действующего на частоте 800 МГц, с тем, чтобы покрытие сетью 4G стало еще лучше. Чтобы расширить зону покрытия 4G, мы добавили передатчики на все самые высокие мобильные вышки. Это позволяет поддержать как качество мобильной передачи данных, так и звонков 4G (VoLTE)”, — сказал Пайос.

Компания уделяет внимание не только технологиям 2G, 3G и 4G, но и ведет активную работу с целью запустить в конце этого года первую в Эстонии сеть 5G. Тестовая сеть нового поколения будет работать в студенческом городке TalTech. Кроме того, в этом году можно отметить прорыв, который совершили в Эстонии услуги на базе Интернета вещей (IoT). Несколько местных фирм в сотрудничестве с Telia уже начали пользоваться решениями IoT или находятся в стадии их внедрения, планируя, что эти решения окажут важное влияние на рост бизнеса.

В третьем квартале 2018 года доход от реализации Telia Eesti вырос на 4%, доходность фирмы увеличилась за это же время примерно на 11%.

На конец третьего квартала в активе предприятия числилось 977 000 мобильных подключений, что примерно на 50 000 больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. По состоянию на конец сентября услугами Telia TV пользуются более 207 000 клиентов (в прошлом году — 196 000), а число клиентов постоянного интернет-соединения достигло 240 000i.

Telia занимает в Эстонии лидирующую позицию в сфере телекоммуникаций и ИТ, на предприятии трудятся 1800 человек.

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