20.10.2018, 18:52

Telia увеличивает инвестиции в развитие кабельной интернет-сети и мобильной сети


rus.delfi.ee
EST
Telia
Foto: Madis Veltman

Ведущее телекоммуникационное предприятие Telia Eesti существенно увеличило объем инвестиций, основная доля которых пойдет на развитие кабельной интернет-сети и мобильной сети.

Председатель правления Telia Eesti Роберт Пайос отметил, что предприятие показало хорошие экономические результаты, благодаря которым вырос и объем инвестиций.

В настоящее время Telia проводит широкомасштабную программу по модернизации кабельной интернет-сети, в рамках которой в 2017 и 2018 годах к скоростному интернету смогли подключиться примерно 60 000 домов. Активное обновление сети продолжится и в период 2019-2020 гг.

Кроме того, в текущем году увеличился и объем инвестиций в развитие мобильной сети. В конце третьего квартала закончились работы по улучшению сети 3G и 4G в Тарту и его окрестностях. В результате улучшилось покрытие сетью региона и добавился объем передачи данных. В настоящее время в центре внимания находится город Таллинн, где также производятся работы по улучшению сети 4G, которые будут проведены более чем на 100 базовых станциях.

”Мы по всей Эстонии ведем работы, связанные с модернизацией оборудования, действующего на частоте 800 МГц, с тем, чтобы покрытие сетью 4G стало еще лучше. Чтобы расширить зону покрытия 4G, мы добавили передатчики на все самые высокие мобильные вышки. Это позволяет поддержать как качество мобильной передачи данных, так и звонков 4G (VoLTE)”, — сказал Пайос.

Компания уделяет внимание не только технологиям 2G, 3G и 4G, но и ведет активную работу с целью запустить в конце этого года первую в Эстонии сеть 5G. Тестовая сеть нового поколения будет работать в студенческом городке TalTech. Кроме того, в этом году можно отметить прорыв, который совершили в Эстонии услуги на базе Интернета вещей (IoT). Несколько местных фирм в сотрудничестве с Telia уже начали пользоваться решениями IoT или находятся в стадии их внедрения, планируя, что эти решения окажут важное влияние на рост бизнеса.

В третьем квартале 2018 года доход от реализации Telia Eesti вырос на 4%, доходность фирмы увеличилась за это же время примерно на 11%.

На конец третьего квартала в активе предприятия числилось 977 000 мобильных подключений, что примерно на 50 000 больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. По состоянию на конец сентября услугами Telia TV пользуются более 207 000 клиентов (в прошлом году — 196 000), а число клиентов постоянного интернет-соединения достигло 240 000i.

Telia занимает в Эстонии лидирующую позицию в сфере телекоммуникаций и ИТ, на предприятии трудятся 1800 человек.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Конфликт РПЦ и Константинополя нарастает, гибель украинской юмористки и зеленые существа в Вильянди

20.10.2018
- Митрополит Иларион: РПЦ признала Константинопольского патриарха раскольником.
- ВИДЕО С МЕСТА ДТП: Известная украинская юмористка и звезда КВН погибла в аварии под Киевом.
- В Вильянди "приземлились" какие-то зеленые существа. Дети напуганы, взрослые недоумевают.
Подробнее

ФОТО: Здание новой парковки аэропорта — стильный и современный дизайн или "ржавое сито"?

20.10.2018
Крытая парковка Таллиннского аэропорта с ее 1200 местами вскоре станет крупнейшей в Эстонии. Парковка, которую строят перед пассажирским терминалом, будет готова к концу текущего года. Но как вы оцениваете ее внешний вид — нравится или нет? Стены здания оформлены в виде ржавых треугольников с дырочками — эти элементы ассоциируются с ситом.
Подробнее


Сценарий катастрофы: как Россия откажется от доллара

20.10.2018
Правительство засекретило план дедолларизации. Власти уверяют, что в нем не содержатся нормы по запрету хождения доллара внутри страны или конвертации валютных вкладов в рублевые. Но граждане не верят и опустошают свои валютные счета. Аналитики считают, что полный запрет доллара станет тяжелым ударом для российской экономики. Между тем, примеры такие уже есть. Решительное ”нет” американской валюте на днях сказала Венесуэла.
Подробнее


ФОТО: Какумяэ скорбит о погибших в результате отравления угарным газом детях

20.10.2018
В районе Какумяэ, где на прошлой неделе в результате несчастного случая погибли три ребенка, жители вывесили флаги с черными ленточками. У дома, где произошла трагедия, зажигают свечи.
Подробнее

-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
153,30 €
-30% Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
179,- €
125,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
111,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Seoul
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €

Стало известно, как стрелка из колледжа в Керчи обучали обращаться с оружием

20.10.2018
Представитель центра прохождения обучения безопасному обращению с оружием в Симферополе сообщил о том, что подозреваемый в массовом убийстве в политехническом колледже в Керчи Владислав Росляков вел себя спокойно и хорошо сдал практический экзамен, передает РИА ”Новости”.
Подробнее

Школа — не магазин, или Как учащиеся могут оценить работу учителей

20.10.2018
Поскольку статья школьного учителя Расмуса Китса о появившейся у учеников возможности поставить учителю в eKool лайк в качестве оценки за данный им урок или домашнее задание вызвала бурную дискуссию в педагогическом сообществе, то доктор педагогических наук и преподаватель-методист Пеэп Леппик решил в ”Учительской газете” напомнить коллегам о своей точке зрения по этой теме, высказанной им ещё 20 лет тому назад.
Подробнее


В Таллинн на супер-матч КХЛ "Спартак" приедет с новыми тренерами

20.10.2018
Генеральный менеджер Алексей Жамнов и бывший хоккеист московского "Динамо" Максим Соловьев войдут в тренерский штаб "Спартака" на ближайшие матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В пятницу и воскресенье, 26 и 28 октября, в Таллинне пройдут два супер-матча КХЛ.
Подробнее

ВИДЕО | Как безопасно и эффективно избавиться от плодовой мушки в квартире?

20.10.2018
Плодовая мушка — мелкое безвредное насекомое, однако обнаружить ее в доме всегда неприятно. Привлекает ее запах испорченных фруктов, нектар в цветках комнатных растений. В теплое время года дрозофила может залететь в жилое помещение с улицы, если просто побрызгать в комнате освежителем воздуха с ягодным или фруктовым ароматом. Как избавиться от плодовых мушек в квартире рассказывает BeetleStop.ru.
Подробнее