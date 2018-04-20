Telia увеличила доходность на 8,6%

”Мы все чаще видим, что и частные и бизнес-клиенты предпочитают приобретать товары и услуги у одного поставщика. Это подтверждает и успех наших предложений, которые мы представили в первом квартале: частные клиенты смогли воспользоваться пакетом услуг Telia 1, а для бизнес-клиентов было разработано комплексное ИТ-решение. Сегодня этими услугами пользуются тысячи клиентов, которым мы, со своей стороны, предлагаем прекрасные условия, — сказал Стрёмберг. — Вторая важная новость — это появление нашего мобильного платежного решения mTasku, которым начиная с января можно оплачивать покупки в магазинах Tallinna Kaubamaja, Selver и I.L.U. Сумма покупок, за которые пользователи расплатились с помощью mTasku, уже превысила миллион евро, приложением уже пользуются более 16 000 человек. Эти примеры показывают, что люди ждут появления новых и продуманных электронных решений, и Telia готова их предложить”.

В первом квартале количество подключений к мобильным услугам Telia составило 934 000, увеличившись за год на 33 000. На конец марта насчитывалось 369 000 активных пользователей интернетом, а годом ранее этот показатель составлял 342 000.

Уверенный рост продемонстрировала и сфера телевизионных услуг — к концу первого квартала услугами Telia TV пользовались уже 202 000 клиентов. Телевидение Telia работает как на базе IPTV, так и 4G-технологии.

За год на 6000 выросло и количество подключений к интернет-сети Telia: теперь домашним и рабочим интернетом предприятия пользуются 238 000 клиентов.

В первом квартале 2018 года Telia приобрела Termnet Eesti OÜ, занимающуюся облачными услугами. Оборот Termnet Eesti OÜ в 2017 году насчитывал почти 350 000 евро, предприятие обслуживало более 200 серверов.

В Telia Eesti работают 1800 человек, в своей основной сфере деятельности предприятие занимает лидирующую позицию на рынке.