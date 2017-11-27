Telia TechGirls доказывает: девушки активно интересуются технологиями

С 22 по 25 ноября в главном офисе Telia Eesti проходила Неделя технологий для девушек. Мероприятие проводилось с целью повлиять на сложившиеся у девушек установки и стереотипы об их профессиональных возможностях в сфере инфотехнологий. В Telia TechGirls приняли участие почти 100 девушек, большинство из них участвовали в двух или трех днях мероприятия,сообщается в пресс-релизе.

Женщины составляют половину всех пользователей технологий в мире, но среди тех, кто работает с технологиями, их гораздо меньше. Так, среди всех работников Telia Eesti 51% — женщины, но в технологических подразделениях этот показатель составляет только 20%. В среднем в мире этот показатель еще ниже.

Исследования, проведенные в разных странах мира, демонстрируют одинаковую тенденцию: расхождение в интересе, проявляемом мальчиками и девочками к точным наукам и технологиям, начинается в средней школе и усиливается в период получения высшего образования. Это говорит о том, что формирование стереотипов и поведенческих установок, мешающих дальнейшему развитию, происходит в подростковом возрасте.

Данный факт побудил организаторов Telia TechGirls сфокусироваться на аудитории возрастом 14-19 лет, чтобы продемонстрировать девушкам, выбирающим профессиональный путь, возможности развития карьеры в технологических отраслях, а также помочь девушкам поверить в свои силы.

”Telia прикладывает много усилий для того, чтобы поддерживать принципы многостороннего развития и компании, и общества в целом. Один из этих принципов — равные возможности для всех, — сказал на открытии мероприятия председатель правления Дан Стрёмберг. — Мы верим в то, что в современном мире технологии оказывают самое сильное влияние на развитие общества, а у вас есть все возможности, чтобы оказывать влияние на развитие технологий”.

Каждый день в лекциях, семинарах и мастерских Telia TechGirls участвовали в среднем сорок девушек в возрасте от 14 до 19 лет. Многие посещали мероприятия Недели несколько дней подряд, в общей сложности насчитывается примерно 100 уникальных посетителей.

За это время волонтеры из Telia Eesti и НКО TechSisters провели 11 мастер-классов в разных областях технологий — от программирования до создания прототипов. Перед участницами выступила Кристель Круустюк, создательница успешного ИТ-предприятия Testlio и обладательница титула молодого предпринимателя 2017 года, мастер-класс по организации стартапа провели Кристи Саареметс и Виктория Руубель из IPF Digital.

Неделю технологий для девушек организовала компания Telia Eesti в сотрудничестве с НКО TechSisters.