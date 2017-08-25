Telia стала официальным партнером Xiaomi в Эстонии

Начиная с 21 августа в представительствах и интернет-магазине Telia можно приобрести смартфоны Xiaomi – производителя электроники, активно завоевывающего мировой рынок, говорится в пресс-релизе Telia.

Один из крупнейших продавцов потребительской электроники в Центральной и Восточной Европе фирма ABC Data выбрала Telia и Diil в качестве официального представителя Xiaomi в Эстонии. Сначала покупателям будут представлены три модели смартфонов.

”Эстония стала одной из первых стран Европейского союза, в которых товары Xiaomi поступят в продажу через официального партнера. Мы выбрали Telia, поскольку для нас важны качество услуг предприятия и широта его представленности в стране — мы стремимся к тому, чтобы товары Xiaomi были доступны в любой точке Эстонии”, –сказал исполнительный директор ABC Data Lithuania Томас Янучаускас.

Директор по продажам международного бренда Xiaomi Лиу Юи выразил удовлетворение по поводу того, что марка официально появилась на эстонском рынке. ”Мы рады тому, что теперь и в Эстонии есть официальный продавец Xiaomi. Ваш рынок важен для нас по нескольким причинам: во-первых, эстонцы славятся высокой информированностью в области технологий и готовностью тестировать новые решения. Во-вторых, в сфере технологий прослеживается стабильный рост, и мы верим, что он продолжится и на рынке смартфонов”, — прокомментировал ситуацию Юи.

По словам Янучаускаса, внедрение на новый рынок — процесс, который требует много времени, поскольку официальный партнер должен обеспечить наличие пользовательского интерфеса в соответствующем регионе. Но, поскольку у ABC Data имеется опыт вхождения на литовский рынок, Янучаускас надеется, что все необходимые процессы в Эстонии пройдут беспрепятственно.

”Для Telia Eesti важна возможность предлагать клиентам расширенный ассортимент электроники. Мы верим в то, что эстонский рынок хорошо воспримет бренд Xiaomi, поскольку он уже известен как производитель качественной продукции по умеренным ценам, что важно для эстонских потребителей”, — сказал продакт-менеджер Telia Eesti Таави Тинг.

По его утверждению, теперь Telia сможет официально оказывать услугу клиентской поддержки для телефонов Xiaomi, поскольку на всех смартфонах этой марки, продающихся в Telia, имеется знак, связанный с серийным номером. Это помогает идентифицировать продукцию, приобретенную через официального представителя.

”На начальном этапе в представительствах Telia можно будет приобрести три самых популярных модели смартфонов Xiaomi — Redmi 4A, Redmi Note 4 и Redmi 4X. Эти телефоны отличаются стильным дизайном и удобным пользовательским меню. У наших клиентов появилась дополнительная возможность приобрести телефон высшего класса по весьма умеренной цене”, — добавил Тинг.

По словам исполнительного директора ABC Data, фирма не планирует ограничиваться тремя моделями, в ее планы входит расширение ассортимента продукции. ”Помимо смартфонов, в продажу поступят и другие устройства, положительно принятые пользователями в других странах мира”, — сказал Янучаускас.