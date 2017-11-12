Telia: родительский контроль использования ребенком интернета возможен!

Школьный год в разгаре, и снова зазвучали вопросы о том, что может сделать родитель для того, чтобы дети больше концентрировались на учебе, а не на развлечениях в интернете. Фирма F-Secure разработала для этого простое решение, сообщает пресс-служба Telia.

С помощью приложения, разработанного лидирующей на мировом рынке услуг по обеспечению кибербезопасности фирмой F-Secure, родители могут установить на смартфоне, планшете или ноутбуке конкретное время или промежутки времени, в течение которых ребенок сможет пользоваться интернетом. Эти настройки можно устанавливать отдельно для будних и выходных дней, причем, управлять ими можно дистанционно, воспользовавшись мобильным приложением.

Кроме того, приложение позволяет блокировать нежелательный по содержанию или не соответствующий возрасту ребенка интернет-контент. С помощью приложения можно найти потерявшийся смартфон или планшет, защитить его содержимое в случае кражи и установить местонахождение ребенка. Услуга включает в себя и мощный антивирус, наличие которого на мобильных устройствах приобретает все большую актуальность в свете участившихся вирусных атак. Услуга доступна для клиентов всех эстонских мобильных операторов.

В своих отзывах о приложении клиенты сообщают, что ценят возможность обсудить с ребенком тему его пребывания в интернете и прийти к определенным соглашениям относительно того, когда и сколько времени он будет пользоваться Сетью на разных устройствах.

”В недавнем исследовании, проведенном Kantar Emor, детей спросили о том, хотят ли они, чтобы родители интересовались тем, как они пользуются интернетом. 30% опрошенных сообщили, что они либо хотят этого, либо ничего не имеют против. Это не согласуется с мнением многих родителей, которые предполагают, что дети не поддержат их вмешательство в этот вопрос”, — пояснил руководитель сферы дополнительных услуг Telia Eesti Максим Меламед.

Чтобы воспользоваться всеми вышеописанными возможностями на смартфоне, планшете или ноутбуке, нужно скачать приложение Telia SAFE, разработанное F-Secure. Приложение доступно в Apple App Store и в Google Play.

Первые три месяца пользование приложением бесплатно, после этого начинает действовать ежемесячная плата, которая зависит от количества устройств, на которых установлено Telia SAFE. Например, ежемесячная плата за три лицензии (для трех разных устройств) составляет 2,99 евро, то есть защита одного устройства обойдется в 0,99 евро.