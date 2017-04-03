Telia разработала приложение в честь столетия Эстонской Республики

Приложение ”ЭР100”, созданное в честь столетия Эстонской Республики, виртуально объединит всех, кому дорога Эстония, вне зависимости от того, где вы живете, работаете или путешествуете.

В 2018 году Эстонская Республика отметит столетний юбилей. Чтобы все желающие могли принять участие в юбилейных торжествах, компания Telia разработала в подарок Эстонии приложение ”ЭР100”.

Нажав на кнопку ”❤ Эстонию!” в приложении ”ЭР100”, каждый человек, которому дорога Эстония, сможет поставить на карту мира значок, который отметит его местонахождение. О том, в какой точке земного шара человек находится, можно сообщить и на сайте http://ev100.telia.ee. Если у вас нет доступа в интернет, можно присоединиться к проекту, позвонив по бесплатному номеру 800 8100.

Карту мира, заполненную светящимися точками, мы сможем увидеть 16 апреля в 18:40, когда на телеканале ETV в прямом эфире пройдет церемония открытия юбилейных торжеств ЭР100. Наблюдать за тем, как заполняется карта, можно не только в телеэфире, но и прямо в приложении или на сайте http://ev100.telia.ee.

”Эрнест Хемингуэй когда-то сказал, что в каждом порту мира вы найдете по крайней мере одного эстонца. В преддверии столетия Эстонской Республики мы можем создать уникальную карту мира, отметив, в каких именно точках земного шара сегодня находятся люди, эмоционально связанные с Эстонией, — сказал председатель правления Telia Eesti Дан Стрёмберг. — Мы призываем всех друзей Эстонии — как тех, кто живет в стране, так и тех, кто находится за ее пределами, — подать знак, поставить на карте точку, которая, вполне возможно, согреет сердца тех, кто давно не был на родине и живет где-то поблизости от вас”.

Приложение ”ЭР100” будет выполнять и другие функции. С его помощью можно:

- увидеть, как 16.04.2017, в день открытия празднования столетия Республики, с карты исчезнет граница между прежними Эстляндской и Лифляндской губерниями

- вне зависимости от того, где вы находитесь, обозначить в приложении, что вы цените и любите Эстонию

- получать информацию о юбилейных мероприятиях

- составлять свою программу мероприятий

- читать новости и публикации EV100

Приложение ”ЭР100” доступно на русском, эстонском и английском языках, его можно бесплатно скачать в Google Play и Apple Store.