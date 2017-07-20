Telia продолжает наращивать прибыль

Во втором квартале Telia Eesti продолжила рост, который, по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 1% и достиг 22,3 миллиона евро, сказано в пресс-релизе мобильного оператора.

Доход от реализации услуг во втором квартале увеличился на 0,4% и составил 55,7 миллиона евро.

По словам председателя правления Telia Eesti Дана Стрёмберга, предприятие показало высокий результат и по сравнению с результатами первого квартала.

”Я рад, что Telia укрепила лидирующую позицию на телевизионном рынке, а также тому, что мы остаемся лидером и во всех остальных стратегически важных для нас сферах деятельности, таких как мобильная связь, широкополосный интернет и ИТ, — сказал Стрёмберг. — Telia продолжает выводить на рынок новаторские решения. Например, в апреле наши клиенты первыми в Эстонии получили возможность пользоваться роумингом в Евросоюзе по домашним ценам”.

”Во втором квартале мы открыли подземную мобильную сеть во второй по размеру в мире сланцедобывающей шахте. Это значительно повысит уровень безопасности труда и эффективность работы шахты „Estonia”. Кроме того, мы стали одним из первых операторов связи, которые закрыли устаревшую телефонную технологию PSTN и перевели своих клиентов на современные соединения. Сейчас мы много инвестируем в том, чтобы заменить устаревшие интернет-технологии, такие как ADSL, мы планируем перевести своих клиентов на использование технологических решений, соответствующих современным требованиям”, — добавил Стрёмберг.

К концу июня количество подключений к сети Telia составило 918 000, что на 30 000 больше, чем годом ранее (888 000).

Четкую тенденцию роста показывает и количество клиентов, пользующихся мобильным интернетом Telia. Если во втором квартале 2016 года их было 314 000, то по состоянию на конец июня этого года их насчитывается уже 347 000.

К концу июня услугой Telia TV пользовались 177 000 клиентов, что на несколько тысяч больше, чем в этот же период прошлого года. Количество пользователей широкополосным интернетом Telia увеличилось за год с 231 000 до 233 000 клиентов.

В Telia работают 1900 человек. Предприятие является лидером рынка в стратегических сферах деятельности.