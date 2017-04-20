Telia предлагает роуминг в Евросоюзе по эстонским ценам

Сегодня, 20 апреля, Telia представила новые пакеты мобильных услуг, которые дают возможность клиентам компании, находясь в любой стране Евросоюза, пользоваться в роуминге мобильными услугами по ценам, действующим в Эстонии.

Впервые в Эстонии мобильный оператор предлагает частным и бизнес-клиентам возможность пользоваться услугами роуминга во всех странах Евросоюза на тех же условиях, что и дома. Это означает, что клиенты Telia могут звонить, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом по всему Европейскому союзу по тем же ценам, которые действуют для них в Эстонии.

Для частных клиентов создана новая версия пакетов ”Мобильная жизнь”, которые включают в себя примерно на треть больше мобильного интернета, чем прежние пакеты. При этом стоимость одного гигабайта снижается. Новый портфель ”Мобильной жизни” включает в себя 8 пакетов с разным объемом интернета, которым можно пользоваться не только в Эстонии и в любой стране Евросоюза. Кроме того, компания обновляет пакеты голосовой связи — в них значительно увеличатся объемы разговорного времени и SMS, которые также можно будет использовать на территории Европейского союза.

По словам председателя правления Telia Eesti Дана Стрёмберга, предприятие приложило все усилия для того, чтобы клиенты могли как можно раньше, не дожидаясь вступления в силу регуляции Европейского союза, пользоваться всем спектром мобильных услуг на тех же условиях, которые действуют для них в Эстонии.

”Наш сегодняшний опыт показывает, что, получив возможность пользоваться в поездке мобильными услугами по эстонским ценам, люди в несколько раз активнее пользуются интернетом. Вот почему мы значительно увеличили объем звонков и интернета в своих пакетах — мы хотим, чтобы, отправляясь в поездку в Европу, наши клиенты могли бы общаться также свободно, как привыкли это делать в Эстонии, не переживая за то, что по возвращении они получат огромный счет”, — сказал Стрёмберг.

Нововведения ожидают и бизнес-клиентов: новый портфель услуг носит название ”Мобильный бизнес”. В этих пакетах так же увеличен объем мобильного интернета (в среднем на 22%) и снижена стоимость гигабайта.

И для частных, и бизнес-клиентов по-прежнему действует простой принцип составления пакета мобильных услуг: клиент самостоятельно выбирает объем звонков сообщений и интернета, которым хочет пользоваться в течение месяца. Кроме этого, клиенты пакетов ”Мобильная жизнь” и ”Мобильный бизнес” могут добавить к своему пакету до пяти интернет-устройств или пользователей, между которыми можно разделить весь объем интернета, предусмотренный пакетом. Для клиентов Telia, не желающих пользоваться в странах Европейского союза услугами роуминга на льготных условиях, продолжат действовать их прежние пакеты.

В середине июня вступает в силу разработанная Европейской комиссией регуляция роуминга в Европейском союзе, которая обязывает мобильных операторов предлагать свои услуги по всему Евросоюзу на условиях, действующих на домашнем рынке.